معاريف: إصابة جندي إسرائيلي في اشتباك مسلح مع دورية أردنية

ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن جنديا إسرائيليا أصيب خلال اشتباك مسلح مع دورية أردنية.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة جندي في الجيش الإسرائيلي، خلال اشتباك مسلح مع دورية أردنية وقعت على الحدود المشتركة، الأسبوع الماضي.

פרסום ראשון: תקרית חריגה התרחשה בשבוע שעבר בגבול, שכללה חילופי אש בין סיור של צה"ל לסיור ירדני בשל טעויות בזיהוי. חייל צה"ל נפצע קל מאוד, ככל הנראה כתוצאה מפגיעת הרכב הירדניhttps://t.co/L5AGznJlqp — מעריב אונליין (@MaarivOnline) June 8, 2021

وأفادت الصحيفة بأن الاشتباك العسكري وقع بين دورية إسرائيلية وأخرى أردنية على الحدود بينهما، نتيجة خطأ في تحديد هوية الطرفين، وهو ما نتج عنه إصابة أحد الجنود الإسرائيليين بإصابات طفيفة، رغم أن المسافة بين الدوريتين، الإسرائيلية والأردنية، كانت قريبة جدا.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في الواقعة، التي حدثت ليلة الخميس - الجمعة الماضية، وأن الجندي قد أصيب نتيجة ارتطامه بعربة عسكرية أردنية، كانت واقفة على الحدود المشتركة بين الجانبين.