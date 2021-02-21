«جلوبال فاير باور»: الجيش المصري يتفوق على نظيريه الإسرائيلي والإيراني

ذكر تقرير حديث لموقع جلوبال فاير باور، المختص بتصنيفات الجيوش عالميا، أن الجيش المصري تقدم على نظيريه الإسرائيلي والإيراني في التصنيف بالمنطقة، وفق ما نقل موقع «تركيا الآن».

واحتل الجيش المصري المركز الأول عربيا، والثالث عشر عالميا، بينما جاء جيش السعودية في المركز الثاني عربيا، والسابع عشر عالميا، والإسرائيلي في المرتبة العشرين عالميا.

50 عاملا لتحديد تصنيف الجيوس في «جلوبال فاير باور»

ويعتمد الموقع المعني بالتصنيف العالمى للجيوش، على 50 عاملا لتحديد مؤشر قوة الجيش في دولة ما، منها التكنولوجيا المتقدمة، والتنافس مع دول أخرى.

وأوضح الموقع أن معايير التصنيف لا تعتمد على العدد الإجمالي للأسلحة المتوفرة لدى كل دولة، ولكن على تنوع الأسلحة، لتحقيق توازن أفضل بين القوة النيرانية المتاحة، مؤكدا أن القدرات النووية لا تؤخذ في الاعتبار.

وأضاف الموقع أن العوامل الجغرافية والمرونة اللوجيستية والموارد الطبيعية، والصناعة المحلية تؤثر في الترتيب النهائي للجيوش، مشيرا إلى أن القيادة العسكرية أو السياسية للدولة لا يؤخذ بها في الاعتبار.

أمريكا الأولى عالميا في ترتيب الجيوش

وعلى المستوى العالمي جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول التي تمتلك أكثر جيوش العالم قوة، ولم تظهر أي دولة عربية ضمن المراتب العشر الأولى، وفق التصنيف.