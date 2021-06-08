أول رد من نقاش الفنان محمد رمضان: «حقك عليا سامحني».. فيديو

قدم أسامة محمد، النقاش الذي اتهم الفنان محمد رمضان بالنصب عليه في تكلفة دهان فيلته بمارينا، اعتذارا إلى الفنان محمد رمضان، مشددا على أن هناك سوء تفاهم، مطالبا الفنان بمسامحته، على خلفية اتهاتمه له بالنصب عليه في مبلغ 16 ألف جنيه.

وقال «محمد» في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «السلام عليكم، صباح الخير يا فنان، أنا آسف.. وحقك على راسي، أنا عارف إن صوتي بمجرد ما وصلك، صحيت الأستاذ عبدالغني، وهو جاني وإداني حقي، وكفاية مقابلته ليا».

وتابع: «أنا لا أقصد التشهير بيك، ولا كنت أحلم أعملك شغلك، وحقك عليا أنا آسف، وأتمنى من ربنا إنك تسامحني، ولو عايزني أجي لغاية عندك وأبوس دماغك، وأقولك حقك عليا معنديش اعتراض، والنهاردة هطلع على الهواء وأقول الكلام ده.. وحقك عليا».

وخرج النقاش في مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم فيه الفنان، بأنه مديون له بمبلغ 16 ألف جنيه، تكلفة دهان فيلا له في مارينا 7، مؤكدًا أنه وبعض العاملين معه، لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن.

وتداول المقطع المصور بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد الموقع هاشتاج «نمبر وان أزمات» نسبة للقب الفنان نمبر وان.