ماذا قال المعتدي على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل صفعه؟ «فيديو»

علقت الحكومة والرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، على واقعة صفع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من قبل أحد الشبان، أثناء قيامه بجولة في جنوب فرنسا.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، إن الحادث «إهانة للديمقراطية»، بحسب وكالة «رويترز».

فيما قالت الإدارة الرئاسية الفرنسية، «كانت هناك محاولة لضرب ماكرون»، لكنها رفضت التعليق.

ووفقا لوكالة «فرانس برس»، فقد كان من الممكن سماع صوت الرجل المعتدي على الرئيس الفرنسي وهو يصرخ «تسقط الماكرونية»، قبل أن يصفع ماكرون.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن المعتدي صاح أيضا بعبارة «مونتجوي سانت دينيس»، والتي كانت صرخة معركة الجيوش الفرنسية عندما كانت البلاد لا تزال ملكية.

