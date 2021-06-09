كيف تدشن مشروع تجفيف النباتات العطرية؟.. التصدير بالعملة الصعبة

تتميز مصر بتواجد العديد من الأصناف المختلفة العديدة من النباتات العطرية والطبية، التي تتميز بفرصة الاستعانة بها في العلاجات المختلفة، سواء بالاستخدام المباشر أو عن طريق تصنيعها كتركيبات دوائية، وهو ما يجعل العديد يبحث عن دراسة جدوى مشروع تجفيف وتجهيز وتعبئة النباتات الطبية والعطرية.

ونشرت منصة المشروعات الصغيرة، التابعة لجهاز تنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دراسة جدوى مشروع تجفيف وتجهيز وتعبئة النباتات الطبية والعطرية، مشيرة إلى أن النباتات الطبية والعطرية تضع الصادرات المصرية في مركز مرموق بين الصادرات العالمية، خاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث يزداد الإقبال على استخدام النباتات الطبية والأعشاب، وهو ما يزيد من فرص عمل مشاريع خاصة بها.

وتعتبر النباتات الطبية والعطرية أحد الموارد الهامة للدخل القومي، لما لها من أهمية اقتصادية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير، لذلك يكون لدراسة جدوى مشروع تجفيف وتجهيز وتعبئة النباتات الطبية والعطرية أهمية كبيرة للقيام بالمشروع.

تجفيف وتجهيز النباتات الطبية والعطرية يوفر العديد من فرص العمل

وتعتمد فكرة دراسة جدوى مشروع تجفيف وتجهيز وتعبئة النباتات الطبية والعطرية على توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة من خلال جمع وتجفيف وتجهيز الأعشاب والنباتات الطبية والعطرية لتصديرها كمواد خام ( بصورها المختلفة سواء نباتات كاملة، أوراق، سيقان، زهور، بذور) ، لاستخدامها فى الصناعات الغذائية او الدوائية.

دراسة جدوى مشروع تجفيف وتجهيز وتعبئة النباتات الطبية والعطرية

وفيما يلي نعرض دراسة جدوى مشروع تجفيف وتجهيز وتعبئة النباتات الطبية والعطرية، كالتالي:

1- متوسط التكلفة الإستثمارية للمشروع تتراوح بين (700 - 900) ألف جنيه طبقاً لمكونات خط الإنتاج.

2- متوسط حجم القرض 75% من إجمالى قيمة التكلفة الإستثمارية للمشروع.

يتحمل المستثمر نسبة مساهمة تقدر بـ 25%

3- تتمثل نسبة المساهمة الذاتية 25% من إجمالي قيمة التكلفة الإستثمارية للمشروع.

4- يمكن التقدم لإدارة تطوير المشروعات الزراعية أو لأحد فروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات للحصول على القرض والدراسات اللازمة.

5- المنتجات المطلوبة:

تتعدد أشكال المنتج تبعا لنوع الثمار والنباتات اهمها النعناع والكسبرة والكمون والشيح وهى من الثمار والبذور والشيح البلدي والبابونج من الأزهار .

6- مراحل الإنتاج والمعدات المطلوبة:

تتلخص مراحر التصنيع في خطوط متتالية تصلح وطبيعة النوعيات المطلوب انتاجها وهي:

5 مراحل لإنتاج وتجفيف النباتات الطبية والعطرية

أ- مرحلة الاستقبال:

وفي هذه المرحلة يتم استقبال النباتات الطبية ووزنها وتحديد مدى نقاوتها وبالتالي تحديد أسعارها.

ب- مرحلة الغربلة الابتدائية:

وفيها يتم التخلص من الشوائب الكبيرة من خلال عدة غرابيل.

ج- مرحلة الفرز والتدريج:

ويتم ذلك من خلال عدة غرابيل.

د- المعاملة المناسبة لتجهيز المنتج النهائي:

وهذه تختلف تبعا لنوعية النباتات سواء ازالة عنق أو أي معاملات اخرى تتناسب مع التجهيز المطلوب.

هـ - التعبئة:

وفيها تتم التعبئة حسب طلب العميل سواء فى شكائر جوت او شكائر ورق او شكائر بلاستيك منسوجة او عبوات كرتون او اظرف صغيرة 2 جرام.

المشروع يحتاج مساحة 1800 متر و20 عاملا

7- تبلغ المساحة التي سيتم عليها المشروع 1800 متر مربع.

8- يحتاج المشروع الي حوالي 20 عامل.