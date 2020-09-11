هل تخفف الأعشاب الطبية من حدة أمراض البرد؟ استشاري مناعة يجيب

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن معظم السوائل الدافئة كالينسون والكراوية والحلبة والزنجبيل تساعد على ترطيب الحلق وتساهم فى تخفيف أعراض البرد فى فصل الشتاء.

وتابع "الحداد"، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، الأعشاب الطبية بجميع أنواعها تساعد على الشعور بالدفء والتخفيف من التهاب الحلق ويساعد في تخليص الجسم من نزلات البرد والسعال وتنشيط الدورة الدموية، كما ينصح الأفراد باستخدام الأعشاب الطبية قبل الفطار والعشاء بنصف ساعة.

الحداد: الأعشاب الطبية تساعد فى رفع مناعة الجسم

وأضاف، الأعشاب الطبية تساعد فى رفع مناعة الجسم فعلي سبيل المثال الشاي الأخضر يحتوي على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، وبيه مواد تلعب دور مهم جدا في عملية إنتاج المركبات المضادة للجراثيم، وكذلك مشروب الجنزبيل يحتوي على مضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة، وبدورهم يعملان على تعزيز الجهاز المناعي لمقاومة الأمراض والمشكلات الصحية والوقاية منها.

وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة أن اليانسون مشروب مهم جدا للأطفال فى فصل الشتاء، خاصة وأنه مهدىء للأعصاب ليس فقط للكبار، ولكن للصغارأيضا، كما أنه مفيد فى التخلص من الغازات التى تخرج من الطفل الرضيع وتسبب له الإزعاج، فضلا عن فوائد اليانسون فى علاج السعال والرشح، وهما من مسببات الأرق واضطراب النوم خاصة حين يصاب الرضيع بالزكام.

وأشار "الحداد" إلى ضرورة عدم تحلية الأعشاب بالسكر للأطفال قبل عمر السنة، فالسكر يزيد المغص ويسبب تسوس الأسنان، وكذلك يزيد من التوتر والقلق عند الأطفال، ويمكن التحلية بعد عمر السنة، موضحا أن مشروب الحلبة فضلا عن أنه مفيد للوقاية من برد الشتاء الا أنها مفيدة جدا لمرضى السكري للتحكم في مستويات السكر في الدم.

وكشف رئيس قسم الحساسية للمصل واللقاح، أن مصل الانفلونزا الموسمية لا علاقة له بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولكن دوره تقليل الإصابة بالإنفلونزا الموسمية ومن المقرر طرحه فى جميع الصيدليات كالمعتاد نهاية الشهر الجاري بسعر يتراوح من 150 لـ170 جنيها، ومتوافر منه كميات أكثر 5 مرات من كل عام نظرا للظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم، وانتشار فيروس كورونا، وننصح باستخدامه بالإضافة للأعشاب الطبية المختلفة جنبا إلى جنب.