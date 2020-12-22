عميد معهد النباتات الطبية: نضع مشاكل الزراعة مناهج للطلاب

قال الدكتور ممتاز حجاب، عميد معهد النباتات الطبية والعطرية في بني سويف، «إننا بدأنا العمل في المعهد منذ عدة سنوات وأخذ قوته من الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الذي يسعى كي يمنح المعهد درجة الماجستير المهني والبحث والدكتوراه البحثية في العديد من المجالات».

وأضاف «حجاب»، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي محمد الشاذلي، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن توجه المعهد هو النظر إلى مشاكل السوق والزراعة وصناعة النباتات الطبية العطرية، وبناء عليه يبدأ في وضع نقط بحثية يعمل عليها الطلاب.

نربط السوق بالأبحاث

وتابع: «نقوم بربط السوق بالأبحاث، والمشاكل التي كانت تواجه النباتات والزراعة نضعها كمناهج للطلاب في المعهد، واللائحة تتضمن ذلك وتم اعتمادها هذا العام من قبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي».

وأكمل حجاب أننا «نعمل على زيادة المحتوي للمواد النشطة الموجودة في النباتات، وذلك يعطينا قيمة اقتصادية في المبيعات ويعود على الدولة والمزارع بمنافع كثيرة».

وأشار إلى أن قسم المستحضرات الموجود في المعهد «عاوزين نطلع ببراءات اختراعات منه ويكون عندنا شغل معين في المستحضرات الطبية أو التجميل، أو الدوائية، ولدينا الفرصة لأننا أول معهد بهذا الشكل في مصر والشرق الأوسط».