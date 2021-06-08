كسب 30 مليونا في 3 أزمات.. كيف ساهمت أزمات محمد رمضان في بناء ثروته؟

«رب ضارة نافعة» مقولة تتردد عندما يتبع الضرر غير المتعمد نفعًا لصاحبه، لكن مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، وإمكانية تحقيق الأرباح الضخمة من خلالها، اختلفت أفكار التسويق ليحاول البعض صناعة «الضرر» من أجل تحقيق «النفع»، لذا تحاول بعض شركات التسويق صناعة أزمة لعملائها؛ لاعتلاء التريند والحصول على مشاهدات تجني من خلالها ملايين الدولارات.

4.5 مليون جنيه شهريا من يوتيوب

أحد أبرز هذه الشخصيات التي طالما اشتبكت مع فنانين، ورجال أعمال، وشخصيات عامة، هو الفنان محمد رمضان، الذي تتوالى أزماته واحدة تلو الأخرى ليخرج في مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحصد ملايين المشاهدات، وتجني ملايين الدولارات لتساهم تلك الأزمات في بناء ثروات الفنان الشهير، حيث تصل أرباحه الشهرية من موقع يوتيوب فقط 4 ملايين و500 ألف جنيه بحسب موقع «socialblade» الذي يتتبع إحصاءات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا التقرير سيرصد متوسط أرباح الفنان محمد رمضان من مواقع التواصل الاجتماعي خلال مقاطع مصورة بعضها أنتجها مثل كليبات «نمبر وان، والملك، وفيروس» وغيرها، وأخرى مقاطع مصورة نشرها أثارت الجدل وحققت ملايين المشاهدات لتساهم في بناء ثروات الفنان.

حساب قيمة هذه الأرباح جاء وفقًا لشروط مواقع التواصل الاجتماعي التي تحدد متوسط 1500 دولار أرباحًا لمشاهدات مواقع التواصل الاجتماعي للمصريين، لكن المشاهدات الخليجية والاوروبية تصل إلى 12 ألف دولار لكل مليون مشاهدة، حيث تم حساب هذه الأرباح باعتبار أن كل المشاهدات مصرية 100%.

17 مليون جنيه في الأزمة الأولى

في عام 2018 اندلعت أزمة كبيرة بين الفنان محمد رمضان وأحد رجال الأعمال، حيث أعد الفنان خلالها من الكليبات والأغاني أبرزها «الملك، بابا، فيروس، أنا السلطان، نمبر وان، أنا مافيا» للرد على رجل الأعمال لتتجاوز مشاهدات هذه المقاطع 708 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب فقط بأرباح تتجاوز الـ 17 مليون جنيه فقط، إن تم حساب كل المشاهدين من جمهورية مصر العربية فقط، ودون حساب المشاهدات ذاتها عبر فيس بوك، وانستجرام، وتيك توك.

أكثر من مليوني جنيه في أزمة الطيار

الأزمة الثانية والكبيرة في حياة الفنان محمد رمضان، كانت مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، حيث نشر مقطعا مصورا له عبر حسابه على انستجرام وصل عدد مشاهديه لمليون ونصف المليون مشاهدة أي حصل الفنان على متوسط أرباح من هذا المقطع 40 ألف جنيه عبر حسابه على انستجرام.

هذا فضلًا عن مقاطع مصورة نشرها للرد على الإعلامي عمرو أديب أثناء أزمته معه والتي وصل عدد مشاهداتها عبر فيس بوك وانستجرام 7 ملايين مشاهدة بمتوسط أرباح 170 ألف جنيه مصري، خلال نشره مقاطع مصورة يلقى بها الدولارات في الماء والتي وصل عدد مشاهداتها لـ 12 مليون مشاهدة ليصل متوسط أرباحها 288 ألف جنيه.

أكثر من مليون جنيه في أزمة التطبيع

في أزمة التطبيع مع إسرائيل، نشر الفنان عددا من المقاطع المصورة كان أبرزها وصوله إلى أسوان بالزي الصعيدي حيث وصل عدد مشاهدات الفيديو لـ12 مليونا على فيس بوك و3 ملايين على انستجرام بمتوسط أرباح وصل لـ 360 ألف جنيه.

ومؤخرًا نشر الفنان عبر حسابه على فيس بوك مقطعا مصورا يكشف فيه تفاصيل التحفظ على أمواله داخل أحد البنوك الخاصة حيث وصل عدد مشاهدات المقطع المصور على فيس بوك 10 ملايين مشاهدة بمتوسط أرباح 240 ألف جنيه مصري.

مليون و500 ألف مكسب شهري

وأعلن الفنان عبر صفحته على انستجرام في نهاية 2020 أن مشاهدات على موقع يوتيوب وصلت لـ2 مليار جنيه، حيث من المتوقع أن تصل الأرباح السنوية لمحمد رمضان، من قناته على اليوتيوب، إلى حوالي 3.3 مليون دولار، ما يعادل 53 مليونا و174 ألفا و550 جنيها مصريا، بحسب موقع socialblade الذي يتتبع إحصاءات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار الموقع إلى أن محمد رمضان يُحصل شهريا من قناته على اليوتيوب ما يصل إلى 275 ألف دولار، أي ما يزيد على 4 ملايين و430 ألف جنيه.