عماد حسين: الاستقرار الأمني والتعويم أهم إنجازات السيسي في 7 سنوات

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، عضو مجلس الشيوخ، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة » اليوم الثلاثاء، إنه يقدر عرض البرنامج الإحصائيات التي تعبر عن إنجازات الدولة، لأن المواطن يحب الإحصاءات ولا يهوى الكلام الكثير.

وأضاف «حسين» في البرنامج الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الاستقرار الأمني أهم منجز في مصر خلال الـ7 سنوات، حيث كانت هناك عمليات إرهابية متعددة أمام مقرات الأمن في القاهرة وفي المنصورة، وكان يتم تدمير محطات الكهرباء، وهذا لا يحدث في الوقت الحالي، لافتا إلى أن أهم ثانِ قرار هو قرار تعويم الجنيه وهو قرار جرئ ولم يستطع رئيس أن يأخذه، وكان الكثير يخشى اتخاذ هذا القرار، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أخذ هذا القرار الجريء، وكذلك أعلن تحرير سعر صرف الدولار.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قدرة مصر على حل أزمة السفينة «إيفر جرين» يوضح أن لمصر القدرة على حل مشكلات دولية كبيرة، لافتا إلى أنه كان هناك كثيرا من المعارضين، أيدوا شراء شهادات قناة السويس الجديدة من أجل المشاركة في التنمية في مصر.

وأوضح رئيس تحرير جريدة «الشروق»، أن مبادرة تنمية الريف المصري، أحد المبادرات الهامة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنها إذا تمت ستكون أكبر تحولا في تاريخ الريف المصري، لأن المستفيدين يقاربون نصف سكان مصر، مبينا أن هناك تحديات كبيرة تشمل تحديث الطرق وإضافة الخدمات والبنية التحتية.

وأشار حسين، إلى أن مجلس الشيوخ قدم قرارات جيدة، وأبرزها رفض مشروع التعليم الجديد الذي يمس كل بيت، لافتا إلى أن هذه كانت ولادة للمجلس الذي قدم أداءً جيدًا.

وطالب رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، بوجود حرية أكثر في المجال السياسي والإعلامي، وكذلك زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالثانوية العامة، مؤكدا أن الإنجاز في مجال الصحة كان عظيما، حيث تم تطبيق مبادرة «100 مليون صحة» والنظام الصحي الشامل، مبينا أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لفت إلى ضرورة الاهتمام بمجال الصحة.

وأشار رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة إعطاء مزيد من الحريات لكل الفئات التي شاركت في ثورة 30 يونيو، وعدم إعطاء أي فرصة للجماعات الإرهابية.