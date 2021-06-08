غرق شابين بترعة السلام في محافظة دمياط

لقى شابان مصرعهما غرقا بترعة السلام بنطاق محافظة دمياط، وتم نقل جثمانيهما لمستشفى دمياط التخصصى.

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ووفقا لمصدر طبي أكد لـ«الوطن» وفاة كل من «محمود عصام الشبراوي»، 24 عاما و«جودت وليد الشبراوي» 18عاما، مقيمين بقرية الضهرة دائرة مركز فارسكور.

وقد ورد لشرطة نجدة دمياط بلاغ من المواطنين يفيد بغرق شباب في ترعة السلام عقب نزولهم للاستحمام، وعليه انتقلت قوة من مباحث مركز فارسكور برئاسة المقدم محمد المليجى للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، كما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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هذا وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم انتشال الجثمانين ونقلهما لمشرحة مستشفى دمياط التخصصى.