عاجل.. غرق طفلين في ترعة بكوم أمبو في أسوان

لقي طفلان مصرعهما غرقاً في إحدى الترع بقرية «العتمور المستجدة»، التابعة لمركز كوم امبو في محافظة أسوان، مساء اليوم الاثنين، أثناء قيامهما بالاستحمام في الترعة.

إخطار بالغرق

وتلقى العميد محمد هلال، مأمور مركز شرطة كوم امبو، بلاغاً يفيد بمصرع طفلين، أحدهما في سن 5 سنوات، والآخر 6 سنوات، غرقاً في مياه ترعة بقرية «العتمور المستجدة» أثناء الاستحمام بالترعة.

انتقال قوة أمنية

وانتقلت قوة أمنية من رجال المباحث، برئاسة المقدم عمرو علام، إلى مكان البلاغ، وقام الأهالى باستخراج الطفلين، وهم أبناء عم، من الترعة، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى كوم امبو، تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من التقرير الطبي أن الطفلين توفيا بسبب اسفكسيا الغرق.

وأمرت النيابة العامة بدفن الجثتين وتسليمهما إلى أهاليهما، لعدم وجود شبهة جنائية.