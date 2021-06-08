شريف دسوقي: «أحمد الجنايني أكتر واحد دعمني في أزمتي الصحية»

حرص الفنان شريف دسوقي، على توجيه الشكر إلى أحمد الجنايني، مُنتج فيلمه الأخير «وقفة رجالة»، وذلك بعد تقديم الدعم والمُساندة له، في أزمته الصحية.

وقال شريف دسوقي، خلال حواره مع الزميل خالد فرج، رئيس قسم الفن بـ«الوطن»، في أول ظهور له من داخل المستشفى: «أحمد الجنايني أكتر واحد دعمني في أزمتي الصحية.. ذنبه إيه إنّه يقف جنبي ويساعدني بالشكل ده».

وأعرب الفنان شريف دسوقي، عن حزنه الشديد، إثر الاتهامات التي وُجهت له خلال الشهور القليلة الماضية، بدخوله موقع التصوير في حالة سُكر، وكذلك عدم التزامه بمواعيد التصوير، قائلاً: «أنا اتظلمت كتير الفترة اللي فاتت، ومحدش كان يعرف رجلي فيها إيه».

ودخل شريف دسوقي، في نوبة بكاء، قائلًا: «الناس اللي اتهمتني فين دلوقتي؟.. مش بيسألوا ليه؟.. حلوين بس نفضح الناس؟.. عاوز أعرف اللي كان بيتهمني زورًا إيه حالك اليوم».

واستعرض الفنان شريف دسوقي، أعماله السينمائية التي جرى الانتهاء منها قبل الوعكة الصحية التي تعرض لها، لعلّ أبرزها فيلم «النمس والإنس» حيث يُجسد دور والد الفنان محمد هنيدي، وكذلك فيلم «الشنطة» مع الفنان بيومي فؤاد، كما يُعرض له في السينمات حاليًا، «ثانية واحدة» مع دينا الشربيني ومصطفى خاطر، و«ماما حامل» للفنانة ليلى علوي.

وأشار إلى توقف تصوير فيلمه «العميل صفر» للفنانين أكرم حسني ونيللي كريم، منذ وقت طويلًا، قائلًا: «مش عارف التصوير وقف فجأة ليه».

واشتهر شريف دسوقي بشخصية «سبعبع» من خلال مسلسل «بـ100وش» أمام نيللي كريم وآسر ياسين، وإخراج كاملة أبو ذكرى، والذي عُرض في دراما رمضان قبل الماضي، كما يُعرض له حالياً فيلم «ماما حامل» الذي يشارك في بطولته إلي جانب ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، هدى الأتربي ونانسي صلاح، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.