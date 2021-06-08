أول تعليق من ماكرون عن حادثة الصفع: كل شيء جيد

قلل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من أهمية حادثة صفعه التي حدثت اليوم، معتبرا أنها «حادث منفرد»، مشيرا إلى عدم وجود أي مخاوف لديه، مؤكدا في الوقت ذاته أن حق التعبير والتعددية لا يعني أن يكون هناك عنف أو كراهية.

وقال ماكرون لصحيفة لو دوفين الفرنسية، ردا على طلب التعليق على الحادثة: كل شيء جيد، هذا الحادث يجب وضعه في سياقه، وأعتقد أنه حادث منفرد، وهذا لا يجب أن يلقي بظلاله على باقي الموضوعات المهمة التي تخص حياة الكثيرين.

وتابع الرئيس الفرنسي: هناك حق التعبير والرأي الآخر وحرية التصويت والتعددية الديمقراطية.. ولكن من جهة أخرى لا يمكن أن يكون هناك عنف أو كراهية، ليس بالكلام ولا بالأفعال، حسبما نقل موقع روسيا اليوم عن صحيفة لو دوفين.

ولم يعتبر ماكرون الحادثة دليلا على تدهور الأجواء السياسية، ونفى وجود أي مخاوف لديه في أعقابها.

وقال: «واصلت مصافحة الناس الذين كانوا قرب الرجل (الذي صفعه) وتوقفت لالتقاط الصور معهم. وأنا سأستمر في عملي ولن يوقفني أي شيء».

وكان مقطع مصور قد أظهر تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، للصفع من رجل كان في حشد تجمع لرؤية الرئيس الفرنسي أثناء قيامه بجولة جنوب البلاد.

وندد رئيس الوزراء جان كاستكس بالواقعة، وقال إنها إهانة للديمقراطية.

وأوقفت الشرطة شخصين على صلة بالواقعة فيما طرح الفريق الأمني للرئيس الرجل، الذي لم تتضح هويته، أرضا. وذكر قصر الإليزيه أنه كانت هناك محاولة لضرب ماكرون دون الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وقالت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية وإذاعة (آر.إم.سي) إن الحاشية الأمنية المرافقة لماكرون تدخلت بسرعة وطرحت الرجل أرضا وأبعدت ماكرون عنه.

وألقت الشرطة القبض على شخصين على صلة بالحادثة، حسبما ذكرت فرنسا 24.

واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إن الواقعة إهانة للديمقراطية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تجاهل «واقعة الصفع» التي تعرض لها اليوم، وذلك في أول تغريدة له بعد الواقعة، ووجه ماكرون الشكر في المقابل للمزارعين، وتحدث عن إعادة افتتاح المطاعم وفن الطهي.

وقال ماكرون: مع إعادة افتتاح المطاعم يجب الاحتفاء بفن الطهو وكذلك الزراعة الفرنسية.. أريد أن أحيي مزارعينا مرة أخرى، لقد سمحوا لنا بإطعام أنفسنا جيدا أثناء الحجر، وسمحوا للبلاد بالبقاء، شكرا لكم، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية».