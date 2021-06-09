«السياحة»: ارتفاع في الحركة الوافدة بعد تطعيم العاملين ضد كورونا

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن حركة السياحة الوافدة لمصر سترتفع خلال الشهور المقبلة وذلك بعد انتهاء العديد من الدول المصدرة للسياح لمصر من تطعيم أعداد كبيرة من مواطنيها بالأمصال المضادة لكورونا وباتوا مستعدين للسفر للسياحة، فضلا عن قرب الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالقطاع السياحي وهو ما يهيئ مصر لاستقبال أي أعداد من السياح خلال الشهور المقبلة.

المنشآت السياحية والفندقية جاهزة لاستقبال السياح

وأضافت لـ«الوطن»، أن كل المنشآت الفندقية والسياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء جاهزة حاليا لاستقبال السياح من مختلف دول العالم، لافتة إلى أن روسيا لم تعلن حتى الآن موعدا محددا لاستئناف رحلاتها لشرم الشيخ والغردقة.

وأوضحت شلبي أن الشهر المقبل سيشهد الكشف عن استراتيجية الحملة الدولية للترويج للسياحة المصرية في الخارج تمهيدا لإطلاقها خلال الشهور القليلة المقبلة، مضيفة أن الحملة ستكون مدتها 3 سنوات وبتكلفة نحو 20 مليون دولار سنويا، لافتة إلى أن الحملة سيتم توجيهها للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح للسوق المصرية، إضافة إلى الأسواق الواعدة التي سيتم استهدافها خلال الفترة المقبلة لجذب السياح منها لزيارة مصر.

وأوضحت نائب وزير السياحة والآثار أنه تم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي، بالمدن السياحية في البحر الأحمر وجنوب سيناء، بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، وسيبدأ قريبا تطعيمهم بالجرعة الثانية من المصل ‘ لافتة إلى انه تم البدء ايضا في تطعيم العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية بالقاهرة والجيزة وأيضا بالإسكندرية ومطروح والبحيرة والساحل الشمالي.

السياحة العربية

ومن جهته، قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن القطاع السياحي المصري يعول بشكل كبير على الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية ودول أوروبا الشرقية خلال فصل الصيف، لافتا إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية بدأت في الارتفاع بداية من الشهر الجاري، مضيفا أن السياح السعوديين والكويتيين والأردنيين واليمنيين واللبنانيين والعراقيين يتواجدون حاليا بالمدن السياحية المصرية، خاصة شرم الشيخ والغردقة والقاهرة.