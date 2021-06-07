«الغرفة»: زيادة في أعداد السائحين العرب القادمين لمصر خلال يونيو

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية، خلال شهر يونيو الجاري، تسير بشكل تصاعدي، وأنه من المرجح أن تشهد ارتفاعا خلال الشهور المتبقية من عام 2021، مضيفا لـ«الوطن» أن مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ بدأت في استقبال السياح العرب الوافدين لزيارة مصر، لافتا إلى أن السياح السعوديين هم الأكثر تواجدا حاليا بمصر، كما تتواجد أعداد جيدة من السياح الكويتين والأردنيين والعراقيين واللبنانيين واليمنيين.

زيادة معدلات الحركة السياحية

وتوقع فاروق، أن تبلغ أعداد السياح العرب الذين سيزورون مصر خلال فصل الصيف الحالي نحو 30% من الأعداد التي زارات مصر عام 2019، وقبل ظهور جائحة كورونا، موضحا أنه مع الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لكورونا، فإن أعداد السياح العرب سترتفع خلال الشهور المقبلة.

وأشار إلى أن المقصد السياحي المصري، يخوض منافسة شرسة مع نظيره الإماراتي والبحريني، لجذب السياح العرب خلال الشهور المقبلة، موضحا أن تعامل الحكومة المصرية الاحترافي مع أزمة كورونا وعودة الحياة لوضعها الطبيعي، لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مع الالتزام الشديد بتطبيق الإجراءات الاحترازية، يُعطي مصر ميزة إضافية لجذب السياح، خاصة أن العديد من الدول العربية لم تعد الحياة بها لطبيعتها حتى الآن.

عودة السياحة الروسية

وأوضح فاروق، أن النصف الثاني من العام الجارِ سيشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر لاسيما من دول أوربا الشرقية والدول العربية وذلك بالمقارنة بالسياح الذين زاروا مصر خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2021، مشيرا إلى أن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر تتعافى بشكل تدريجيا، لافتا إلى أنه حال عادت السياحة الروسية خلال الصيف الحالي فإن الأعداد الإجمالية للسياح سترتفع بنهاية العام الحالي.