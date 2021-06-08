تحرير 945 مخالفة تموينية وتحصيل 700 ألف جنيه بدمياط

كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة الحملات التفتيشية التي تم تنفيذها بمختلف مراكز المحافظة خلال شهر مايو الماضي، وأسفرت عن تحرير 945 محضر مخالفة تموينية، إضافة إلى تحصيل غرامات مالية مستحقة على أصحاب منشآت تموينية مخالفة، بقيمة 700 ألف جنيه.

رصد بيع لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج المجازر

وبحسب مديرية التموين، فقد تم تحرير209 محاضر للمخابز، بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف، والتوقف عن الإنتاج، وعدم الالتزام بالمواصفات، وبالمرور على الأسواق تم تحرير 736 محضراً، بعد رصد حالات غش تجاري، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية، وعدم إعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وبيع لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج المجازر.

محافظ دمياط تطالب بسرعة الانتهاء من تطوير طريق كورنيش النيل

وقام أعضاء الحملات التي تم تنفيذها بمعرفة مديرية التموين في دمياط، بأخذ 43 عينة غذائية، و12 عينة من القمح المعد للطحن، ودقيق 82%، والنخالة، فضلاً عن سحب 36 عينة أخرى من مواد غذائية، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

جاءت هذه الحملات بناءً على توجيهات محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، للتحقق من انضباط تلك المنظومة، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار السلع، والتأكد من صلاحياتها.

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وفي سياق متصل، ترأست محافظ دمياط اجتماعاً موسعاً اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء حسين لبيب، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، وشيرين رمضان، مدير إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة، ومديري الإدارات المعنية بالوحدة المحلية.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات بمدينة رأس البر، وأصدرت المحافظ عدداً من التوجيهات الخاصة بذلك، أهمها سرعة الانتهاء من إجراءات تسكين الباعة ممن تنطبق عليهم الشروط بالقرعة العلنية الخاصة بالأسواق الحضارية، التي تم إنشاؤها في المدينة، لتحقيق الهدف من انشائها للقضاء على العشوائيات بمدينة رأس البر، وتسكين الباعة بوحدات آمنة كاملة المرافق.

ووجهت محافظ دمياط على تشكيل فريق إداري بالأسواق الجديدة، وتكثيف الحملات لرفع الإشغالات، بالتعاون مع شرطة المرافق وأعمال النظافة والإنارة بمحيطها، وتوجيه إنذارات بالسحب للمستحقين، في حالة عدم استلام الوحدات الخاصة بهم، وشددت على رصد أي معوقات والعمل على حلها فوراً.

كما ناقشت المحافظ، خلال الاجتماع، بعض الموضوعات المتعلقة بملف أملاك الدولة بمدينة رأس البر، ووضع أساليب محددة للتعامل الحاسم مع أي تعديات عليها.

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