وزير «الأعمال» عن تأسيس أول شركة مصرية لكرة القدم: هدفها رفع كفاءة نظام التدريب

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الهدف من تأسيس أول شركة كرة قدم تابعة لنادي غزل المحلة، هو تحويلها إلى «صناعة وقلعة لتفريخ المهارات»، ورفع كفاءة المدربين، ونظام التدريب في مصر، بالشراكة مع أندية متقدمة، وبالفعل توصلوا لأحد الأندية سيُعلن عنه قريبا لتطوير قطاع البراعم في النادي بأسلوب أوروبي علمي.

وأضاف «توفيق»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الثلاثاء، أنه سيتم الاستعانة بنادي أوروبي لتطوير النادي، وأيضا الاستعانة بهم لبيع اللاعبين الذين سيتخرجوا في الفريق، مشددا على أن الاتفاق تم والأمر متوقف على توقيع العقد، ثم البدء في التنفيذ في شهر سبتمبر المقبل على أرض الواقع.

وأكد وزير قطاع الأعمال، أن خطة إنشاء شركة كرة قدم كانت موجودة في الأصل، ومن المقرر تنفيذها العام المقبل، ولكن الفريق الأول لنادي غزل المحلة إلى الدوري الممتاز، عجّل بتنفيذ المشروع.

وكشف نادي غزل المحلة، في بيان رسمي عن تأسيس شركة لكرة القدم، على أن يكون رئيسها مصطفى عبده، نجم النادي الأهلي السابق، وأصدر النادي بيانا رسميا بشأن هذا الأمر وجاء على النحو التالي: «في خطوة هي الأولى من نوعها تم الانتهاء من كافة إجراءات تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم واستخراج السجل التجاري لتكون أول شركة يتم تأسيسها لإدارة نشاط كرة القدم في مصر»، ليكون اليوم محفورا في ذاكرة الكرة المصرية بأنه تاريخ إطلاق أول شركة لإدارة كرة القدم المصرية برأس مال مصدر 250 ألف جنيه.

وأكد النادي، في بيانه، أن مجلس الإدارة سيرأسه نجم نادي الأهلي الأسبق والإعلامي مصطفى عبده، وتضم في عضوية مجلس إدارتها المهندس حسام عزو والدكتور مجدي الألفي كأعضاء مجلس إدارة ممثلين عن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.