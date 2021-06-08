وزير قطاع الأعمال العام يستعرض جهود تطوير نادي غزل المحلة

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بدء الخطوات التنفيذية لتحويل نادي غزل المحلة، إلى 3 كيانات تشمل تطوير نادي العاملين، وإنشاء نادٍ اجتماعي رياضي خاص لمجتمع المحلة الكبرى، بالإضافة إلى شركة غزل المحلة لكرة القدم.

وأوضح السيد الوزير، أن تطوير نادي العاملين يهدف لرفع كفاءة المنشآت القائمة وإقامة عدد من الملاعب لتحسين الخدمات المقدمة للعاملين وأسرهم، ويشمل ذلك الصالات المغطاة والصالونات والمطعم وحديقة الأطفال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر ستاد غزل المحلة، بحضور علي العباسي، رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، ومحمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، والدكتور هشام صبحي، رئيس شركة كوزموس للهندسة والاستشارات، وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وبالنسبة للنادي الخاص، أكد السيد الوزير أن الهدف يتمثل في جذب شريحة من المجتمع المحلاوي لممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية، موضحا أن النادي سيقام على مساحة 80 ألف متر ويضم نحو 10 آلاف عضوية.

وعن شركة غزل المحلة لكرة القدم، أشار السيد الوزير إلى أن فكرة تأسيس الشركة بدأت في سبتمبر 2020 بعد الاحتفال بصعود فريق غزل المحلة إلى الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأضاف أن الهدف من الشركة ليس فقط وضع الأسس لاستمرار الفريق الأول في الدوري الممتاز، وإنما تطوير قطاع الناشئين والبراعم بإمكانيات جيدة وإحداث طفرة في التدريب واللاعبين أنفسهم بما يسمح بإخراج لاعبين قادرين على المنافسة في الدوري الممتاز والأندية الخليجية والأوروبية.

جدير بالذكر أنه تم التعاقد مع شركة كوزموس، التي انتهت من إعداد الرسومات المبدئية لتطوير نادي العاملين، وكذلك النادي الاجتماعي الرياضي الخاص، كما تم التعاقد بين شركة غزل المحلة لكرة القدم وشركة برايم، ليكون بنك الاستثمار المسؤول عن إدارة عملية الاكتتاب العام لشركة غزل المحلة لكرة القدم.

وخلال المؤتمر، قام السيد الوزير بتكريم كلا من السيد مجدي الألفي، وحسام عزو، أعضاء مجلس الإدارة السابق لشركة غزل المحلة لكرة القدم، موجها الشكر لهما على مجهوداتهما مع النادي.