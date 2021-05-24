وزير قطاع الأعمال عن أداء غزل المحلة: زعيم الفلاحين فريق متجانس (فيديو)

أعرب الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن رضاه التام عن الأداء الذي قدمه نادي غزل المحلة ببطولة الدوري العام هذا الموسم، قائلا: «غزل المحلة زعيم الفلاحين، وتحولت من الفانلة الحمرا للفانلة اللبني»، في إشارة إلى تشجيعه حاليا لنادي غز المحلة صاحب التيشرت باللون اللبني، بدلا من النادي الأهلي المعروف بلون الأحمر لون قميصه الأساسي، مؤكدا أنه معجب بأداء غزل المحلة منذ أن كان بدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، وليس بما يقدمه هذا الموسم بالدوري العام فقط.

وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية، الاثنين، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه لم يكن يتخيل أن ينجح غزل المحلة في الفوز على الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما بالدوري، وهو ما جعل مقدم البرنامج يمازحه، ويقول له: «يعني أنت كنت بتشجع غزل المحلة قدام الأهلي، يبقى كسبوا الأهلي عشان كدا»، وهو ما رد عليه الوزير مؤكدا أنه يحاول أن يدعم الفريق بأقل القليل، ويحمد الله على أن ذلك يعود بالنفع على أداء الفريق ولاعبيه خلال المبارايات.

وأشار إلى أن الجهاز الفني لنادي غزل المحلة، يمتلك رؤية رشيدة وجيدة، وموضحا أن الفريق يعاني من بعض الصغرات الفنية القليلة، لكنه يتوقع أن تتم معالجتها خلال الموسم المقبل، معلنا أن جميع أعمال النادي الإدراية والمالية تم الأنتهاء منها كاملة، كاشفا أن استاد الفريق وغرف خلع الملابس خضعت لعمليات تطويريه خلال الفترة الأخيرة.

وصرح أن 24 لاعبا من قائمة الفريق، يعيشون جميعا داخل المحلة، موضحا أن هذا ما يبرر حالة التجانس التي يظهر عليها الأداء الفني للفريق خلال المباريات.