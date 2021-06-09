قالت له «شوف لك شغلانة» فخنقها.. القصة الكاملة لقتل «استورجي» لوالدته

«الجنة تحت أقدام الأمهات» مقولة تظهر قيمة الأم، إلا أن شابا لم يقتنع بها وسار عكسها، حتى وصل به الحال إلى أن يجعل منها أبشع جريمة، تمثلت في قتل والدته، والسبب أنه عاطل بينما والدته تطالبه دائماً بالعمل، فوجد الخلاص منه نهاية لقصته، والتي كانت بالفعل نهاية لحياته حيث وصل إلى حبل المشنقة.

بداية قصة قتل والدته.. طالبته بالعمل فخنقها

البداية حين أقدم المتهم «أشرف ع. ع.»، استورجي موبيليا، على قتل والدته بسبب سابقة حدوث مشادة بينهما، لكثرة حثها له على ضرورة العمل، بدلاً من أن تنفق هي عليه وعلى أبنائه المقيمين برفقة طليقته.

ووفقاً لاعترافات المتهم أمام النيابة، فإن ذلك أثار حفيظته فخنقها، ولدى محاولتها الاستغاثة، وضع كيساً بلاستيكياً حول رأسها، وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، ثم قام بتغطية جثتها بملاءة ووضعها داخل الكنبة.

المتهم ترك والدته حتى انبعثت رائحة الجثة

وأكد المتهم أنه في اليوم التالي عقب شعوره بانبعاث رائحة الجثة، أبلغ أشقاءه بغيابها عن المنزل، وجمع متعلقاته واستولى على هاتفها المحمول، وهرب، وبعد إلقاء القبض عليه، وبإرشاده تم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية.

الحكم بالإعدام على قاتل والدته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس المحكمة، بإحالة أوراق المتهم «أشرف ع. ع.»، استورجي موبيليا، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل والدته، صدر الحكم بعضوية المستشارين عبد العظيم صادق، ومحمد فؤاد حافظ، وسكرتير الجنايات، خميس قمر.

وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، بإحالة المتهم البالغ من العمر 33 سنة، إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليه النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة.