بيطري يطالب بحوار مجتمعي لتفعيل قانون بيع الطيور الحية: يواجه عقبات

قال الدكتور محمد شفيق، أمين عام نقابة الأطباء البيطريين، إن أزمة بيع الطيور الحية في مصر وإشكالية تطبيق وتفعيل قانون رقم 70 لسنة 2009 فيما يعرف بـ «live bird market's» تحتاج إلى حوار مجتمعي لحل إشكالية بيع الدواجن فى مصر بين غياب النظام والاستيراد المفتوح.

وأشار شفيق في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن الغذاء في العالم أصبح نظاما وله أسلوب إدارة «food system management»، وتابع قائلا: وقد تخلى العالم عن مفهوم السلسلة الغذائية food chain والتى تهتم بصناعة الغذاء دون الاهتمام بالموردين والمستهلكين، ويسعى العالم إلى توفير غذاء آمن safe secured food وتغيرت الثقافة لشمولية من food hygiene الى food safety

وأكد الخبير البيطري أن العبرة هى خلو الطيور والدواجن من الأمراض سواء كانت مصدرها المزارع أو تربية منزلية وسواء كانت تباع مجمدة أو مبردة أو حية فريش طازجة فهذا يخص ذوق ورغبات المستهلكين وقدرة المنتجيين.

قانون بيع الطيور الحية في مصر

وقال أمين عام البيطريين إنه قد مر اكثر من 10 سنوات على قانون 70 لسنة 2009 ولم ينفذ ولم تفعل اللائحة التنفيذية له نتيجة الاصطدام بالتطبيق وممانعة تجار وأصحاب محال بيع الدواجن الحية ومطالبتهم بتعديل القانون أو إصدار لائحة تنفيذية معدلة تسمح لهم بالاستمرار ببيع الحى بشروط معقولة.

وقال إنه «ومن ناحية أخرى التصادم مع رغبات المستهلكين ورفض صغار المربيين تحمل عبئا إضافيا، الأحرى أن يتم حوار مجتمعى عليه وإدخال بعد التعديلات لتطبيقه والأمر الذى يدعو إلى تعديله بعد مرور كل هذا الوقت» بحسب تعبيره.