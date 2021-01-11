مخاوف إنفلونزا الطيور.. محافظ أسوان يحظر بيع الدواجن الحية بسوق إدفو

أصدر محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، مساء اليوم الاثنين، القرار رقم 4 لسنة 2021، بحظر تداول وبيع الطيور الحية في "سوق الأربعاء"، بمدينة إدفو، بناءً على مذكرة لمديرية الطب البيطري بأسوان، وذلك للاشتباه في ظهور حالات إصابات بمرض أنفلونزا الطيور في أسواق المدينة.

يحظر القرار نقل الطيور الحية خارج هذه الأماكن، وإغلاق جميع المحلات غير الحاصلة على تصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لحين إشعار آخر، وشدد على الجهات المختصة من إدارة الطب البيطري، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية لتنظيم عملية تداول الطيور الحية، وفي حالة المخالفة، على الجهات الأمنية المعاونة في تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

على جانب متصل، وتنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لمشروعات التطوير الجارية بالقرى الأكثر احتياجاً، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقيام لجنة من الجهات المختصة، برئاسة اللواء حازم عزت، السكرتير العام، للوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ للأعمال الجارية داخل قرى العون الغذائي، ومنها قريتي "كلابشة الجديدة" و"جرف حسين"، وخاصةً العمل على إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد اللواء أشرف عطية أن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة، ضمن المبادرة الرئاسية، والتي تشمل 34 قرية على مرحلتين، موزعة على جميع مراكز المحافظة، بإجمالي 83 مشروعاً في مختلف القطاعات، وباعتمادات مالية أكثر من 280 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أنه يجري حالياً الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية، بإجمالي 30 مشروعاً، تستهدف تحسين معيشة 38 ألف و626 أسرة، باستثمارات حوالي 83 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزلاً.

كما لفت إلى أنه يجري بالتوازي مع ذلك، طرح مشروعات المرحلة الثانية، والتي تضم قريتي "الرئيسية" بإدفو، و"المنشية الجديدة" بكوم أمبو، بجانب تنفيذ 53 مشروعاً باعتمادات 198 مليون جنيه ، فضلاً عن تنفيذ مبادرة "التصالح حياة"، من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً.