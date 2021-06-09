حماقي للجمهور في حفل بالقاهرة: «الله.. وحشني صوتكم»

أحيا المطرب محمد حماقي واحدة من أقوى حفلات صيف 2021 بالقاهرة، بحضور كامل العدد داخل كبرى قاعات أحد الفنادق، حيث خضغ الجميع لإجراءات التعقيم وقياس درجة الحرارة قبيل الاحتفالية.

وعلى مدى قرابة ساعة ونصف الساعة من الغناء المتواصل بلا توقف قدم حماقي العديد من أغانيه المميزة والمبهجة لقلوب عشاقه الذين لم تنقطع هتافاتهم طول تواجده على خشبة المسرح وهو ما علق عليه حماقي قائلا: «الله.. وحشني صوتكم».

وتألق حماقي بالعديد من أغانيه المميزة بداية من «نفسي أبقى جنبه»، «قدام الناس»، «مابلاش»، «أحلى حاجة فيكي»، «ليه بيلموني ليه»، بالإضافة إلى «من البداية»، «يا ستار»، «كان وكان»، «واحدة واحدة».

وتخلل الحفل إعلان حماقي عن موعد ألبومه القادم قائلا: «اللي منتظر الألبوم الجديد.. بعد شهر» وهو ما استقبله الجمهور بمزيد من أجواء الإثارة، مرددين: «أيوة بقى.. أخيرا».

كما حرص حماقي على إهداء جمهور الحفل أغنية «يا نسيم حبيبي نسم» للمرة الأولى من ألبومه المقبل كمكافأة، لحسن استقبالهم وتفاعلهم غير المسبوق معه من كلمات وألحان عزيز الشافعي واشترط حماقي على الجمهور ألا يقوموا بتصوير الأغنية بموبايلاتهم لتكون حصرية لهم فقط لحين إطلاق الألبوم.

وخلال الحفل اقتحم أحد الشباب المسرح لالتقاط صورة مع حماقي لكن الأمن اعترضه ومنعه من الاقتراب منه لكن حماقي طلب منه ارتداء الماسك كي يلتقط الصورة حفاظا على سلامة المعجب.

وتميز الحفل بأجواء الفخامة والرقي، واختتم حماقي الحفل بكلمة شكر لصديقه المنتج ومنظم الحفل وليد منصور «تالنت دبليو إم» وإضاءة طارق صبري.