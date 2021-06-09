وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي نجح بفضل برامج الحماية الاجتماعية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تمت في مصر في عهود سابقة لم تنجح، لأن برامج الحماية الاجتماعية لم يتم تفعيلها بشكل جيد، مبينًا أن الإصلاح الاقتصادي له أثر على بعض الطبقات الاجتماعية، ويجب دعمها من أجل أن ينجح الإصلاح وهذه هي الرؤية الجديدة لصندوق النقد الدولي.

وأضاف «معيط» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية « mbc مصر» ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن أبواب الحماية الاجتماعية متعددة، تشمل نظام الصحي الشامل الذي بدأ في بورسعيد وسينطلق إلى الأقصر ثم الإسماعيلية ومحافظات أخرى، لافتًا إلى أن تحسين أحوال أصحاب المعاشات سواء التأمينية أو في معاش تكافل وكرامة الذي يضم 3.6 مليون مستفيد، مؤكدا أن ذلك يؤهل المواطنين للتعامل مع أسعار السلع الجديدة، وكذلك توصيل الخدمات الخاصة بتوفير الغاز وسفلتة الطرق وإقامة سكن اجتماعي.

وأوضح ، وزير المالية أن الدولة توفر الكثير من البرامج التي تدعم الطبقات الاجتماعية المختلفة، حيث يتم دفع عشرات الملايين من أجل الحفاظ على حياة جيدة للمواطن حتى لا يتضرر نتيجة الإصلاح الاقتصادي الذي يحتاج دائما على تطبيق برامج حماية اجتماعية وفق خطط معينة معه وهذا ما عملت عليه الدولة المصرية.

وطبقت مصر الإصلاح الاقتصادي في عام 2015 برفع الدعم عن بعض السلع والحصول على شرائح متعددة من صندوق النقد القومي، لإصلاح الاقتصاد المصري الذي مر بثورتين.