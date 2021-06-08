وزير المالية: شعوب الدول تقول لنا «السيسي نعمة من ربنا حافظوا عليها»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الله عز وجل كرم مصر وحفظها وأنعم عليها تحت القيادة الواعية للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أن شعوب الدول المجاورة يقولون لنا «السيسي نعمة كبيرة من ربنا حافظوا عليه»، موضحًا أنه في الوقت الحالي كل حاجة متوفرة مثل الأدوية وكل المنتجات، والعملة الأجنبية متاحة.

وأضاف «معيط»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه قبل 2014 كانت الدول لا تثق في الدولة المصرية، وكانت تطلب تحويل الأموال قبل تصدير شحنات القمح للقاهرة، ولكن الآن باتت هناك ثقة في مصر حيث تورد الدول القمح لمصر ومن ثم ترسل لهم الأموال، كما أن سفراء الدول كانوا أكثر زائري وزارة المالية قبل 2014، حيث كانوا يطالبون بمستحقات شركات بلادهم لدى مصر.

وأشار وزير المالية، إلى أن قرار الإصلاح الاقتصادي في 3 نوفمبر 2016 كان قرارًا تاريخيًا، خاصة أن القرار كان له أثر مؤلم، ولكن الله أنعم على مصر بقائد امتلك جرأة اتخاذ القرار وشعب امتلك القدرة على تحمل تبعاته، موضحًا أن مصر استطاعت التغلب على نسب التضخم المرتفعة، كما أن زيادة المرتبات التي تقرها الدولة حاليا أعلى من نسب التضخم.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أن مصر نجحت في إصلاح منظومة المعاشات والأجور، كما أن أقل قيمة للعلاوة الدورية بقيمة 250 جنيها وتتزايد حسب الدرجات وتصل إلى 650 جنيها، في حين قبل ذلك كانت لا تتخطى 200 جنيه، وحجم الإنفاق زاد 14% عن العام الماضي، مشيرا إلى أن مبادرة تطوير الريف المصري قد تصل إلى 800 مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم تخصيص 300 مليار جنيه من موازنة الدولة المصرية للاستثمارات التي تغير شكل مصر.