وزير المالية: ليس لدينا نية لتحميل المواطن أي أعباء إضافية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة المصرية نجحت في تطوير العشوائيات واستبدلتها بالمدن الجديدة، كما أنه لا توجد نية لتحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية، موضحًا في الوقت ذاته، أن مصر حولت اقتصادها من حالة الإفلاس إلى حالة من الانضباط ويضرب به المثل، فالدولة المصرية بات لها ثقل ويُعمل لها حساب.

وأضاف «معيط»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدولة وفرت الأمن لمواطنيها وحلت المشاكل المستعصية لهم، من توفير السلع وتطوير الطرق والأنفاق وتحسين الخدمات الصحية، كما أن مصر كانت دولة مهلهلة قبل 7 سنوات وحاليا دولة يشار لها ويضرب بها المثل وحققت تقدما اقتصاديًا وأصبحت دولة قوية وأنجزت نجاحا في العديد من الملفات الصحية وغيرها.

وأوضح وزير المالية، أن مصر قبل العام 2014 كانت تعاني من عجز في الموازنة وعلى شفا حفة الانهيار إلى أن أصبحت حاليا دولة صحية اقتصاديا تنجز المشروعات التنموية الكبرى في مختلف المجالات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تنفيذ الكوبرى يتم في بضع أشهر بعدما كان قبل 2014 يتم إنجازه في سنوات، وتوسعت في الجامعات وطورت التعليم.

وأكد الدكتور محمد معيط، أن الدولة المصرية باتت تملك أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في العالم، كما أنها نجحت في تنظيم كبرى البطولات الرياضية، مؤكدًا أنه كان مساعد أول وزير الصحة، وقتما كان الدكتور عادل عدوي يتولى حقبة الوزارة، وحينها كان يبحث عن 15 مليون دولار للإفراج عن شحنة لدواء فيروس سي، وتواصل حينها مع إبراهيم محلب رئيس الحكومة ليخبره بهذا.