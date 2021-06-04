ليلى علوي تتصدر شباك التذاكر بـ«ماما حامل»

تصدرت ليلى علوي إيرادات ليلة أمس الخميس بفيلمها الجديد «ماما حامل» الذي طرح في السينمات قبل 3 أيام وبالتحديد يوم 1 يونيو، وحقق الفيلم مساء أمس إيرادات بلغت 235 ألف جنيه، وفيلم "ماما حامل" من تأليف لؤس السيد وبطولة محمد سلام، وحمدي الميرغني، وهدى الأتربي، وبيومي فؤاد، وتدور قصته في إطار كوميدي حول إنجاب ليلى علوي لطفلين توأم، فى عمر متأخر، ويتولى أبناؤها الكبار حمدي وسلام رعايتهم ويتم وضعهم في مواقف كوميدية.

وجاء في المركز الثاني فيلم «أحمد نوتردام» للفنان رامز جلال وحقق الفيلم إيرادات ليلة أمس بلغت 232 ألف جنيه، والفيلم يشارك في بطولته خالد الصاوي، غادة عادل، حمدي المرغني، وتدور قصته في إطار كوميدي حول صحفي يذهب في مهمة عمل ويتحول إلى أحدب نوتردام.

لعنة تُصيب لصوص «ديدو»

أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم «ديدو» للفنان كريم فهمي والذي حقق في ليلة أمس إيرادات بلغت 215 ألف جنيه، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول نصاب عالمي يتسلل إلى أحد المنازل الخاصة لسرقته، لصالح أحد المخترعين وبالصدفة يقابل لصوص عشوائيين، ويتم تسليط شعاع نحوهم من إختراع مكتشفه بيومي فؤاد، فيجعلهم صغار الحجم ، وتتوالي المواقف الكوميدية بحثا عن الرجوع لحجمهم الطبيعي.

دينا الشربيني فى المركز الرابع بـ فيلمها«ثانية واحدة»

وفي المركز الرابع جاءت الفنانة دينا الشربيني ومصطفى خاطر بفيلم «ثانية واحدة»، بإجمالي إيرادات بلغت 35 ألف جنيه، والفيلم من إنتاج محمد السبكي ويشارك به عدد كبير من ضيوف الشرف كأحمد الفيشاوي وأحمد شيبة الذي يقدم أغنية ضمن أحداث الفيلم.

«للإيجار» فى ذيل قائمة أفلام الموسم

وتذيل قائمة الإيرادات ليلة أمس فيلم «للإيجار» بطولة الفنان خالد الصاوي وشيري عادل وعصام السقا ومحمد سلام وجيهان خليل وتم تصوير جزء كبير منه في الإسكندرية طبقا للأحداث وحقق الفيلم في ليلة أمس ألف جنيه.