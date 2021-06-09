رئيس جامعة الإسكندرية ينفي تهديد 2000 طالب بالفصل: لديهم فرصة للتحسين

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إنهم لن يفصلوا 2000 طالب من كلية التجارة، نافيًا ما تردد من شائعات حول تهديد 2000 طالب في الكلية، يدرسون بنظام الساعات المعتمدة بالفصل من الكلية.

وأضاف «قنصوة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن عملية تقييم الطلاب في هذا النظام مرنة جدا، ويتم تقييم المعدل التراكمي من خلال 4 نقاط، أولها في حالة أن يحصل الطالب على أقل من (2) فهو في هذه الحالة يعتبر راسبا، ولكن يحصل على فرصة للتحسين، وإذا انخفض مستواه مرة أخرى، يوجه إليه إنذار لكي يستطيع المرور من هذه الفصول والنجاح.

وتابع رئيس جامعة الإسكندرية، أن الطالب يستطيع أن يحصل على المواد التي تساعده في تحسين مجموعه، مشيرًا إلى أنهم وجهوا إنذارات إلى 2000 طالب، بينما عدد الطلاب الذين يدرسون بنظام الساعات المعتمدة 18 ألف طالب.

وشدد على أن الـ2000 طالب لديهم أكثر من فرصة للتحسين، وبعضهم يستطيع تجاوز درجة 2، ومن لا يستطيع أن يفعل ذلك، يستطيع أن يلتحق بالفصل الصيفي لتحسين مجموعه، ثم يدخل فصل الخريف المقبل لتحسين المجموع، مشيرا إلى أن هناك فرص مختلفة للتحسين.

ولفت إلى أن هناك نسبة بسيطة من الـ2000 طالب قد يكونون استنفدوا محاولات التحسين، وربما يلتحقون بكليات أخرى تكون مناسبة أكثر بالنسبة لهم.

وفي وقت سابق، قال عدد من الطلاب إن نظام الـCGPA المعروف بنظام الساعات المعتمدة، أومجموع النقاط التراكمى، تسبب في أزمة تهدد بفصل 2000 طالب وطالبة في كلية التجارة بجامعة الاسكندرية، لعدم تحقيقهم المعدل المطلوب وفق ما يقتضيه هذا النظام الدراسي المعمول به في الكلية.