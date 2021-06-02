جامعة الإسكندرية توقع بروتوكولا مع «التخطيط» لنشر ثقافة العمل الحر

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بروتوكول تعاون بين الجانبين بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب، من خلال تخصيص عدد من المنح لطلاب جامعة الإسكندرية على منصة «المليون ريادى».

منح تهدف إلى تأهيل الشباب ونمو الإبتكارات

وأوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الاسكندرية، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن هذه المنح تهدف إلى تأهيل الشباب والمساعدة فى تأمين البيئة اللازمة لنمو الأفكار والابتكارات والعمل على تحويلها إلى أعمال ناجحة.

وأشار «قنصوة»، إلى أن المنح تهدف أيضا إلى تقديم معطيات تؤدى إلى خلق فرص عمل والإسهام فى التنمية الاقتصادية وتعزيز استدامتها.

ترشيح 4 من أعضاء هيئة التدريس في برنامج إدارة الحاضنات

وأكد أن البروتوكول يشمل ترشيح 4 من أعضاء هيئة التدريس في برنامج إدارة الحاضنات والمسرعات، والذي أطلقه المشروع بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك وفقاً للأسس والمعايير الدولية.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان دخول جامعة الإسكندرية ضمن أعلى 500 جامعة عالمية، وذلك وفقاً لنتائج التصنيف العالمي «شنغهاي» الصيني للتخصصات العلمية والأدبية «GRAS» على مستوى العالم لعام 2021 تم إعلانها مؤخرًا، حيث تضمن تقريرها إدراج جامعة الإسكندرية في عدة تخصصات ضمن الأفضل عالمياً.