تفاصيل تعليق توكتوك أمام جهاز الشروق: المدينة كلها كانت بتجري وراه

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تفاصيل تعليق مركبة توكتوك في ونش أمام مقر جهاز مدينة الشروق.

واعتبر خطاب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» الذي يقدمه عمرو خليل وريهام إبراهيم، المذاع عبر فضائية «CBC» أن هذه الصورة فيها رسالة قوية بعدم سكوت جهاز المدينة عن أي مظهر عشوائي في المدن الجديدة والتي تعتبر واجهة حضارية للتطوير العمراني في مصر، لافتًا إلى أن سكان المدينة قدموا عددا من الشكاوى بسبب انتشار التوكتوك وأن الحكومة وفرت عددا من البدائل.

وكشف خطاب تفاصيل ضبط التوكتوك: «عملنا الموضوع ده وشغلنا فرق الأمن في جهاز المدينة ورئيس المدينة بنفسه كان بيتابع الموضوع لغاية ما قبضوا على التوكتوك اللي كان بيتم ملاحقته وربطناه».

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان أن توك توك واحد فقط هو الذي كان موجودا في المدينة، مشيرًا إلى أن الرسالة المقصودة هي تحذير الأشخاص من التفكير بإدخال التكاتك للمدن الجديدة وأنه يفكر 1000 مرة قبل التعدي على المدن الجديدة.

وأشار إلى أنهم يعملون حاليا على مواجهة التوكتوك بكل المدن الجديدة، لافتًا إلى أنه قبل منع التوكتوك وفروا خطة نقل داخلي بديلة في بعض المدن المزدحمة مثل العبور وغيرها، مشددًا على أنه سيتم تطبيق القانون بمنتهى الحزم بعد توفير البدائل.

وأوضح خطاب أنه تم إنشاء وحدة جديدة للنقل الذكي المستدام بالمدن الجديدة وتم تطبيقه على الـ10 مدن الأكثر ازدحامًا مثل القاهرة الجديدة والشروق والعبور والعاشر وأكتوبر والشيخ زايد، لافتًا إلى أن هذه الوحدة تعاونت مع شركات النقل الداخلي والخارجي وتم توفير نقل داخلي بأجر رمزي وبتذكرة ديجتال سيتم توفيرها قريبا.

وتحدث خطاب عن حالة مدينة الشروق، مشيرًا إلى أن المدينة يتواجد بها 20 أتوبيس نقل داخلي وتم ربطها بوحدات نقل خارجي لتوصيل المواطنين لمختلف مناطق القاهرة ولأقرب محطات المترو وللقطار الكهربائي.

وشدد خطاب على ضرورة محاربة الظواهر العشوائية وعدم السماح بها مطلقًا وأن ما حدث في الشروق رسالة قوية لكل المدن وأن ما حدث في الشروق يمكن تطبيقه في كل المدن الجديدة.