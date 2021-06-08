أول توك توك يتسلل إلى الشروق.. جهاز المدينة يودعه بالمخازن «صور»

أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق، إيداع «التوك توك» الوحيد المتحفظ عليه بمخازنه تمهيداً لإجراءات مصادرته، حرصا على الشكل العام بالمدينة، التي لم تشهد دخول ظاهرة التوك توك بها حتى تاريخه.

بشارة: حملة للقضاء على العشوائيات والإشغالات بمدينة الشروق

صرح المهندس عبد اللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم شن حملة مكبرة استهدفت ضبط ومصادرة المركبات المخالفة، وفوجئ أعضاء الحملة بوجود «التوك توك»، والذي ظهر فجأة وعلى غير عادة مدينة الشروق، التي يقاطع سكانها هذه الوسيلة تماما في انتقالاتهم الداخلية، حيث تتمتع المدينة بوجود وسائل نقل آمنة ومريحة ومناسبة لجميع المواطن، وأسعارها في متناول الجميع.

بشارة: المواطنون يرفضون التعامل مع رواد التوك توك

وتابع: «يتم منع سير التوك توك داخل مدينة الشروق تماما كما أن المواطنين يرفضون التعامل مع رواده وقائديه، للقضاء تماماً على المظاهر العشوائية والمحافظة على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، خاصة فى ظل توافر وسائل النقل الجماعي المناسبة، الحملة تمت بالتنسيق بين إدارتي التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين ولإعادة الانضباط للشارع».

وأصدر المهندس بشارة تعليمات مشددة لمديري الإدارات المعنية بالجهاز، بتكثيف التواجد بجميع أحياء المدينة، وعدم التهاون مع المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، ومؤكداً استمرار تلك الحملات، والمرور الدوري بجميع أحياء المدينة على مدار اليوم، لإعادة الانضباط إلى المدينة.

تأييد شعبي وفرحة بين سكان مدينة الشروق حفاظا على الطابع العام للمدينة

وشهدت إجراءات مصادرة التوك توك تأييدا شعبيا وفرحة بين سكان مدينة الشروق، حفاظاً على المظهر الحضاري الذي تتميز به مدينة الشروق، وسادت الفرحة بين السكان بهذا المشهد الذي لم يتكرر سوى مرة واحدة خلال فترة رئاسة المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق السابق.