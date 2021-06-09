عبدالله محمود.. «عوض الكلاف» دخل العالمية بفيلمين وحمل بطولة وحيدة

وقف أمام كاميرات كبار المخرجين، وسطر تاريخا سيظل ما دام هناك محبون للسينما وعاملون عليها، فهو من خطف أنظار يوسف شاهين، وصلاح أبو سيف، وعاطف الطيب وخيري بشارة، ورضوان الكاشف، وشارك في 4 أفلام ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، من ضمن 143 عملا شارك به، كما أنه تألق في دور «عوض الكلاف» أحد رفاق «شمس الزناتي»... هو الفنان عبدالله محمود، الذي تحل ذكرى وفاته اليوم.

عبدالله محمود.. البداية

كانت بداية عبدالله محمود مع السهرات التليفزيونية والمسرح، عمل في بداية حياته في عدد منها وكان أبرزها، الدخان، ويا نطرة رخي رخي، ونور النبوة، والمتداول عن أول أعماله السينمائية هو فيلم إسكندرية ليه مع العالمي يوسف شاهين، وهي معلومة غير صحيحة، فأول أعماله أمام كاميرات السينما فيلم الدنيا ماشية كده، مع فؤاد المهندس ومحسن محيي الدين.

إسكندرية ليه.. النقلة

التقطته أعين المخرج العالمي يوسف شاهين في عام 1979، وشارك معه في أحد الأعمال الأيقونية في السينما المصرية والعربية، فيلم إسكندرية ليه، أمام النجوم فريد شوقي، أحمد زكي، ونجلاء فتحي، وحصد الفيلم جائزة الدب الفضي من مهرجان برلين عام 1979، ويحتل الفيلم المركز رقم 32 في قائمة أفضل 100 فيلم مصري.

العالمية

ما لا يعرفه الكثير أن الفنان عبدالله محمود شارك في أفلام عالمية، ناطقة باللغة الإنجليزية، وشارك مخرج حاصل على جائزة الأوسكار، وآخر على جائزة الأكاديمية البريطانية للتلفزيون، أما عن الأول فهو المخرج الأمريكي فرانكلين جيه شافنير، وشارك عبدالله في فيلمه «أبو الهول» في عام 1981، والمخرج الآخر هو البريطاني أنطوني توماس، صاحب الفيلم الوثائقي المثير للجدل «موت أميرة»، الذي شارك فيه عبدالله محمود أيضا، إلى جانب سوسن بدر وسمير صبري.

4 أفلام ضمن الأفضل في السينما المصرية

كما سبق وذكرنا أن عبدالله محمود شارك في أفلام جاءت ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، منها إسكندرية ليه في عام 1982، الذي يحكي خلاله المخرج يوسف شاهين، جزءا من سيرته الذاتية، والفيلم الثاني ضمن الـ4، حدوتة مصرية للمخرج نفسه، الذي يستكمل سيرته أثناء تعرضه لأزمة صحية تتطلب إجراء جراحة عاجلة، والفيلم الثالث مع المخرج عاطف الطيب في فيلم «سواق الأوتوبيس»، في عام 1983، أمام نور الشريف، ميرفت أمين، عماد حمدي، أما الأخير فهو فيلم «الطوق والأسورة»، للمخرج خيري بشارة، من إنتاج عام 1986، وشارك في بطولته عبد الله محمود، وشريهان، وعبلة كامل، وعزت العلايلي، أحمد عبدالعزيز.

بطولة وحيدة

رغم البداية الرائعة لنجم في ريعان الشباب، وتقديمه بعد ذلك عدد من الأفلام الناجحة منها شمس الزناتي وحنفي الأبهة مع الزعيم عادل إمام والطريق إلى إيلات والمواطن مصري، ومسلسلات ذئاب الجبل والفرسان وغيرها، إلا أن رصيد عبدالله محمود من البطولة فيلم واحد فقط «واحد كابتشينو»، تدور أحداثه حول سعيد أبو دومة، يحلم بأن يقيم بالقاهرة من أجل تحقيق حلمه في التمثيل، وبعد وصوله للقاهرة يبدأ في البحث عن مكتب ريجسير ليساعده في الوصول إلى هدفه، وبعد فشله في تحقيق مبتغاه يلجأ للعمل في ملهى ليلي ويتعرف على فتاة ليل، والجدير بالذكر أن الفيلم من إنتاج عبدالله محمود نفسه، وشاركه البطولة حسن حسني، وفرح، ونشوى مصطفى.

رحيل تراجيدي

بدأت معاناة عبدالله محمود مع المرض أثناء أدائه للعمرة في عام 2003، ومعاناته من صداع شديد، وعقب عودته أجرى عددا من الفحوصات واكتشف إصابته بالسرطان، وتدهورت حالته الصحية سريعا، ورحل عن عالمنا في 9 يونيو العام 2005.