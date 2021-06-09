منى فاروق تتعرض للتنمر عبر «إنستجرام» وتنفعل وتغلق التعليقات «فيديو»

ظهرت الفنانة الشابة منى فاروق عبر إنستجرام، بفيديو جديد تعلن من خلاله عن عمل فني، حيث كتبت «قريبا».

وخلال الفيديو، ظهرت منى بفستان زفاف وشعر قصير أشقر، وشاركت الجمهور في اللوك الجديد لتتلقى مجموعة تعليقات تجعلها تنفعل وتغلق التعليقات، حيث أعلنت عن تعليق استفزها «ده فرحك على العريس القديم ولا الجديد».

ونشرت منى منذ أيام فيديو عبر إنستجرام، أجابت من خلاله عن جميع أسئلة متابعيها، حيث أكدت أنها تستعد للعودة مرة أخرى للفن بعد الانتهاء من امتحانات الليسانس.

كما تطرقت أثناء حديثها، لأزمتها والتي أشارت إلى أنها استطاعت أن تتغلب على تلك الأزمة بالصلاة والدعاء رغم دخولها فترة في مرحلة اكتئاب إلا أنها استطاعت التغلب عليها.

وأضافت منى أنها ما زالت حتى الآن تتعرض للتنمر من الجمهور، ولكنها أصبحت أقوى مما سبق.