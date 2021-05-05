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عاجل.. حريق هائل ناجم عن هجوم إسرائيلي على مناطق في سوريا «صور»

كتب:

محمود البدوي
03:10 ص | الأربعاء 05 مايو 2021
صورة من النيران

صورة من النيران

أفادت وكالة الأنباء السورية، بسماع دوي انفجارات على ساحل مدينتي اللاذقية وطرطوس، وأوضحت أن الأصوات التي سمعت في سماء اللاذقية وطرطوس ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ باتجاه مناطق الحفة باللاذقية ومصياف غرب محافظة حماة، فيما أكد مراسل سانا في اللاذقية، أن العدوان الإسرائيلي يستهدف مستودعاً مدنياً للمواد البلاستيكية بريف المحافظة.

وأوضح فوج إطفاء اللاذقية، أنه تم إخماد الحريق الناجم عن صواريخ العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستودعاً مدنياً للمواد البلاستيكية في ريف المحافظة.

 

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