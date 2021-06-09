يذبح شقيقين بسبب «تأجير عجلة» بشوارع الشرابية.. والمحكمة: إعدام

بعد مرور 8 شهور علي واقعة ذبح الشقيقين سليمان وسعيد، أمام المارة في أحد شوارع منطقة الشرابية علي يد عاطل بسبب خلافات الجيرة، أصدرت محكمة الجنايات حكمها بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي تمهيدا لصدور حكم الإعدام.

بداية الواقعة

في 28 أكتوبر 2020 تلقي مأمور قسم شرطة الشرابية، بلاغا بنشوب مشاجرة وسقوط قتيلين بدائرة القسم، وبالانتقال والمعاينة تبين العثور على جثتي سليمان محمد شحات بدري في العقد السادس من العمر ميكانيكي، وشقيقة سعيد ميكانيكي في العقد الرابع من العمر.

وبالفحص تبين إصابتهما بجروح ذبحيه في الرقبة، حيث توصلت التحريات إلى أن خلافات قديمة بسبب الجيرة بين المجني عليهما وسيد حرموش، 59 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الشرابية، وتجددت يوم الواقعة وأسفرت عن إقدام المتهم بذبح الشقيقين أمام المارة.

وتم نقل جثماني الضحيتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن وكلفت النيابة العامة، مباحث القسم بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهم.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وشهادة الشهود وكاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة، اعترف بذبح الشقيقين بسبب خلافات سابقة بالمنطقة لكونهم جيران، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.

وأضاف أن المتهمين لديهما محل لتأجير الدراجات الهوائية وأن نجله استأجر دراجة ودفع مبلغ 5 جنيها للمجني عليه الأول سليمان، وأن نجله تأخر في اعاده الدراجة الهوائية فما كان من سليمان إلا سبه وقذفة والتعدى عليه بالضرب، ما تسبب فى وقوع مشاجرة.

وأردف المتهم أن كبار المنطقة تدخلوا لفض المشاجرة ولكن لم يرضيه هذا التصالح، ويوم الواقعة تربص بسليمان وما أن شاهدة حتي جاء له من الخلف وذبحه من رقبته، ثم ذهب إلي الشارع وظل يقف خلف موقف للتوك توك ينتظر حضور سعيد وبمجرد أن شاهده فانقض عليه وذبحه وتم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أحالته إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.