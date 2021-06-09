سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 9-6-2021 في مصر.. مستقر من يومين

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الموافق 9 يونيو، في البورصات العالمية وأسواق المال، وبذلك تكون أسعار الذهب عند نفس القيمة منذ نهاية معاملات أول أمس الاثنين.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وترصد «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في بداية التعاملات اليومية في البورصات العالمية وأسواق المال، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، وتقدمها للقارئ على مدار الساعة، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 925 و927 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 809 و811 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 693 و695 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في محال الصاغة، بين 6472 جنيهًا و6488 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، في بداية التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء 9 يونيو، 953.68 جنيه، و60.93 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 834.49 جنيه، و53.31 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بأسواق المال، 715.27 جنيه، و45.70 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكانت أسعار الذهب، شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال العام الماضي، متأثرة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث وصل سعر جرام الذهب إلى أعلى نقطة له في تاريخه في شهر أغسطس الماضي، حيث تخطى عيار 24 حاجز الـ1000 جنيه.