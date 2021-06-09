مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون مع «Gold's Gym» لتشجيع الرياضة في مصر

وقعت شركة مصر للطيران، بروتوكول تعاون مع أكبر سلاسل اللياقة البدنية في مصر والعالم «Gold's Gym»، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية التي توليها مصر للطيران لمختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي والتأهيل واللياقة البدنية للشباب.

شهد توقيع البروتوكول الطيار حسن منير، مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وقام بالتوقيع الطيار عمرو نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والمهندس محمد نصيف، رئيس مجلس إدارة فروع Gold's Gym بمصر.

وأعرب الطيار عمرو نبيل عن سعادته بهذه الشراكة، موضحا أن هذا البروتوكول يعد أول عقد رعاية لأحد أكبر صالات اللياقة البدنية في مصر، وبمقتضى هذا البروتوكول يُمنح عملاء فروع Gold's Gym مميزات عديدة مقابل منح امتيازات للعاملين بمصر للطيران، وكذلك عملاء برنامج المسافر الدائم لمصرللطيران Egyptair plus.

وأعرب المهندس محمد نصيف عن امتنانه وسعادته بهذا التعاون مع كيان عريق مثل مصرللطيران، خاصة أن Gold's Gym ليس حديث العهد، بل تعود نشأته لعام 1996، كما أوضح أنه تم اختيار شركة مصر للطيران لما لها من مكانة مرموقة ومشرفة، مضيفا أن جميع الفروع مجهزة بنفس الأجهزة المتواجدة في الفرع الرئيسي بأمريكا لإعداد أبطال رياضيين مصريين.

وفي نهاية مراسم التوقيع، قدم المهندس محمد نصيف الشكر لمصرللطيران على حفاوة الاستقبال، معربا عن شكره أيضا لكل من ساهم في هذه الشراكة المتميزة.

حضر توقيع البرتوكول من جانب مصرللطيران، الطيار محمد موسى، مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ووائل الدمرداش، رئيس القطاع التجاري بمصر للطيران، وعمرو عثمان، مساعد رئيس القطاع التجاري للتسويق، ومن جانب Gold's Gym أحمد سنة، الرئيس التنفيذي، ومحمد يوسف، مدير التسويق، وعمرو عارف، مدير المبيعات.