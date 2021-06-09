حقوقي فلسطيني: الاحتلال يمارس القتل والإبادة على نطاق واسع في غزة

قال راجي الصوراني، حقوقي فلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تمارس نظام فصل عنصري وتطهير عرقي ضد الفلسطينيين، وكذلك الاستيطان والتهويد في كل مكان بالقدس والضفة الغربية، وتجلت هذه الجرائم في غزة، من خلال أن ممارسة القتل والإبادة على نطاق واسع.

وأضاف الحقوقي الفلسطيني، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت تحقيقا نتيجة لما قدم من وثائق وأدلة في 5 مارس، ضد جرائم مارستها إسرائيل متعلقة بالحصار على قطاع غزة لمدة 14 عاما، والعدوان الذي مُورس على القطاع في عام 2014، بالإضافة إلى الاستيطان وجريمة نهب الموارد والمصادر، وكذلك التعدي الذي حدث في أثناء مسيرة العودة الكبرى.

ولفت «الصوراني» أن إسرائيل مارست قتلا منهجيا منظما، وجرائم فصل عنصري ضد المواطنين الفلسطينيين، كان جوهرها ما حدث مؤخرا على مدار 11 يوما، مشيرًا إلى أن ملف حقوق الإنسان في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قديم جديد: «لدينا منظمات عربية عديدة لحقوق الإنسان، ولن نغفر ولن ننسى ما مارسه ويمارسه هذا الاحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

وأردف الحقوقي الفلسطيني: «هناك عشرات العائلات الفلسطينية الذين شطبوا من السجل المدني وغيرهم من الآلاف الذين فقدوا أطرافهم وأصابتهم إعاقات، وهناك العديد ممن فقدوا كل ما يملكونه في هذه الحياة، وسنلاحق مجرمي الحرب الإسرائيلين في كل أصقاع الأرض، وسنجلبهم يوما ما أمام المحاكم الدولية».

وأعرب الإعلامي محمد الشاذلي عن سعادته الكبيرة بزيارة قطاع غزة، إذ يقدم مع الإعلامية هدير أبو زيد حلقة استثنائية عن القطاع ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، موضحا: «زرتها لأول مرة وحسيت إني في إسكندرية، والناس هنا شبهنا بعاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم وطريقة كلامهم وعارفين كل التفاصيل وكل حاجة عن مصر».