حقوقي فلسطيني: مصر الشقيقة الكبرى والحاضنة.. وموقف قيادتها مشكور

قال المحامي والحقوقي الفلسطيني راجي الصوراني، إنّ ما ميّز العدوان الأخير على غزة، أنّ إسرائيل استهدفت الشعب الفلسطيني بأحدث آلات الحرب، مثل طائرات الـF 35 وأحدث الصواريخ، كما استهدفت المدنيين واستهدفت أهداف مدنية.

وأضاف الصوراني، في لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل أجراه في غزة، لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أنّ قوات الاحتلال استهدفت الأبراج السكنية والخاصة بمكاتب الصحافة، كما استهدفوا عيادة تحليل كورونا الوحيدة في القطاع، متابعا: «يوجد عائلات بأكلمها فقدت نسائها وأطفالها».

وأوضح أنّ قوات الاحتلال قصفت شبكات المياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي، معتبرًا أنّ ما حدث جريمة واضحة مشددًا، وأخطر ما في الأمر أنّ إسرائيل استهدفت بشكل عمدي ومقصود المدنيين والأهداف المدنية.

واعتبر الحقوقي الفلسطيني، أنّ العدوان الأخير هو الأقسى والأكثر دموية، بعد حصر ما تم تدميره والأرواح التي زهقت من أطفال ونساء، مشددًا على أنّ التدخل المصري كان ضروريًا وكان «محمود ومشهود».

وتابع بأنّه لا يوجد أحد يقدّر السلام ووقف إطلاق النار ووقف العدوان، مثل الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويلات الحروب، لذلك رحبنا وقدّرنا الدور المصري، الذي وضع حدا للعدوان الفلسطيني على قطاع غزة، وبذل جهدا كبيرا لإيقاف العدوان والحرب على غزة.

وأشاد الحقوقي الفلسطيني، بالدور المصري في التوصل للمصالحة الفلسطينية، معتبرًا أنّ دور مصر رئيسي وأنّ الشعب الفلسطيني يجب أن يعي أنّ موضوع فلسطين ليس إنسانيًا، لكنه سياسي من الطراز الأول، مشددًا على أنّ مصر صاحبة دور محوري في التوصل للمصالحة الفلسطينية.

وطالب بأن تتحرك الأمور في الاتجاه السياسي، وأن يكون هناك حل للاحتلال العسكري المطول، موضحا أنّ العالم أجمع بعد 54 عاما من الاحتلال، بدأ يعرف أنّ ما يحدث تطهير عرقي للفلسطينيين.

ووصف الصوراني مصر بأنّها الشقيقة الأكبر للفلسطينيين، وأنّها تعني لشعب فلسطين الكثير، وأنّها الدولة المحورية في المنطقة، والحاضنة للقضية الفلسطينية قديما وحديثا ومستقبلا، مشيرًا إلى وجود شعور بالارتياح الشديد من موقف القيادة المصرية منذ اللحظات الأولى لهذا العدوان والتبرع السخي والكريم من الحكومة المصرية، لإعادة إعمار قطاع غزة، مشددًا على أنّ هذا الدور مثمن ومقدر وأنهم ينظروا لمصر دائمًا كشقيقة أكبر وحاضنة لفلسطين.