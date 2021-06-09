«السكة الحديد» تشكل لجنة فنية لبحث أسباب حادث قطار بنها

أعلنت هيئة السكة الحديد، تشكيل لجنة فنية عاجلة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حادث قطار بنها، مشيرة إلى أنه جارٍ رفع العربتين عن القضبان لعودة حركة القطارات على الوجه البحري لطبيعتها.

وأكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أن حركة القطارات على الوجه البحري توقفت تماما، بعد خروج قطار روسي متجه إلى الإسكندرية من القضبان على رصيف 4 بمحطة بنها، منذ قليل، موضحا أن الهيئة بدأت في إرسال الأوناش لرفع العربات من على القضبان.

مصدر: عودة حركة القطارات على الوجه البحري خلال ساعات

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم عودة حركة القطارات لطبيعتها على الوجه البحري خلال الساعات القليلة المقبلة، منوها إلى أنه جارٍ رفع العربتين التي سقطت من القطار على القضبان بعد استدعاء أوناش، مؤكدا على أن حركة مسير القطارات على الوجه القبلي تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

وأضاف المصدر، أن الحادث لم يسفر عن سقوط مصابين أو ضحايا، مؤكدا على أن قطار الركاب الروسي رقم 163، خرج عن القضبان، أثناء خروجه من محطة بنها بمحافظة القليوبية.