حقوقي فلسطيني: أعضاء بالكنيست أطلقوا رصاص مطاطي على مصلين بالأقصى

قال الحقوقي الفلسطيني، راجي الصوراني، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم منهجية منظمة ضد المدنيين الفلسطينيين، لكن ما ميّز العدوان الأخير أنّ الأهداف المدنية كانت في عين العاصفة، موضحا أنّ برج هنادي كان شاهدا على جرائم الاحتلال، حيث كان أول الأهداف التي استهدفها العدوان الإسرائيلي.

وأضاف الحقوقي الفلسطيني، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنّ دولة الاحتلال أبادت عائلات فلسطينية بأكملها ومارست جرائم مركبة ضد المدنيين في انتهاك واضح وفاضح للقانون الدولي.

وتابع الحقوقي الفلسطيني: «الصحافة الفلسطينية والمصرية والدولية بثت هذه الجرائم في زمنها الحقيقي لأول مرة»، مشددًا على أنّ الاحتلال لم يترك بندا أو فصلا في القانون الدولي لم ينتهكه، وهو ما أجمعت عليه المنظمات الدولية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.

وأردف الحقوقي الفلسطيني، أنّ ما حدث في حي الشيخ جراح دليل واضح على التطهير العرقي الذي تمارسه دولة الاحتلال، التي انتهكت حرمة المسجد الأقصى المبارك بشكل منظم، واعتدت على المصلين، حيث شارك وزراء ووأعضاء الكنيست والمستوطنين، في إطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع، وأصابوا وقتلوا في أروقة المسجد العديد من المصلين، في انتهاك واضح للحريات الدينية.

وشدد الحقوقي الفلسطيني، على أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس نظام فصل عنصري وتطهير عرقي ضد الفلسطينيين، وكذلك الاستيطان والتهويد في كل مكان بالقدس والضفة الغربية، وتجلت هذه الجرائم في غزة، من خلال ممارسة القتل والإبادة على نطاق واسع: «لدينا منظمات عربية عديدة لحقوق الإنسان، ولن نغفر أو ننسى ما مارسه ويمارسه هذا الاحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».