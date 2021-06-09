سمية الخشاب تتحدث عن فوائد الرقص: «دوا» ورياضة ويطرد الطاقة السلبية

قالت الفنانة سمية الخشاب، إن الرقص علاج للاكتئاب، مشيرة إلى أنها تلجأ إليه لتحسين حالتها النفسية، موضحة: «حصلت على دورة كاملة في الرقص وفائدته، وأهميته في تحسين النفسية والعلاج».

سمية الخشاب: «الرقص دوا»

وأكدت سمية الخشاب في تصريحتها لـ«الوطن»، أن «الرقص دوا»، متابعة: «الرقص نوع من أنواع الرياضة التى تحرك الدورة الدموية ومراكز الطاقة في الجسم وحرق الدهون، ويؤثر على التفكير بشكل إيجابي، ويطرد الطاقة السلبية من الجسم، ما العيب فى الأمر؟ أنا أعرف أرقص كل أنواع الرقص، لأني عملت في أكثر من مسرحية خلال فترة البدايات، وبالفعل أجيد أكثر من رقصة».

ووجهت الفنانة نصيحة للطلاب للتعامل مع التوتر خلال فترة الامتحانات، عبر حسابها الشخصي على موقع «تويتر»، قائلة: «حبايبي أنا عارفة انكم بتمتحنوا دلوقتي قلبي معاكم وأول ما تبقوا stressed قوموا ارقصوا».

وطرح الفنان عمر كمال خلال الساعات الماضية أغنية «أوعدك» الذي يقدمها مع الفنانة سمية الخشاب، التي تدخل عالم أغاني المهرجانات للمرة الأولى، وقاربت مشاهدات الأغنية حاجز المليون مشاهدة، بعد 13 ساعة من طرحها على «يوتيوب».

وعن اتجاهها إلى موسيقى المهرجانات، قالت سمية الخشاب: «أحب موسيقى المهرجانات كما أشرت سلفا، فهي مبهجة وراقصة إلى أقصى حد، وتلقى رواجا بين مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، وفكرت لماذا لا نقدم مهرجانا بكلمات مناسبة وفكرة جيدة، وبالتالى أغير الصورة الذهنية المعتادة عن المهرجانات بأنها عبارة عن كلمات مسفة وألفاظ يرفضها المجتمع إلى أفكار مبهجة»، مؤكدة أن «أوعدك أغنية للصيف مبهجة مناسبة تصلح للأفراح والمناسبات».

وأضافت: «اعتبرها خطوة جريئة مني، فلا يوجد عدد كبير من الفتيات اللاتي يغنين مهرجانات، كنت حريصة في مرحلة اختيار الكلمات حتى لا أقدم شيئا يحاسبنى أحد عليه».