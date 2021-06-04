سمية الخشاب: «اتفاجئت برمضان وهو بيشيلني ومكانش مكتوب في السيناريو»

تلقت الفنانة سمية الخشاب ردود أفعال واسعة، بعد مشاركتها في مسلسل «موسى»، ضمن سباق الدراما الرمضانية 2021، لاسيما في المشاهد التي حملها فيها الفنان محمد رمضان، والتي تصدرت «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من مرة.

وقالت سمية الخشاب لـ «الوطن»: «أنا تفاجأت بحمل رمضان لي في عدد من المشاهد، حيث إن الأمر لم يكن مكتوبًا ضمن السيناريو، ولكنه كان ينص على وجود حالة من الحب بين موسى وحلاوتهم، والفنان يعبر عن تلك الحالة وفقا لما يراه».

وتابعت: «كنت في قمقم» لمدة 4 سنوات، ولكنى نجحت في الخروج منه، اعتبر حلاوتهم واحدة من أهم نجاحاتى التى افتخر بها في مسيرتي الفنية، مثل «الريس عمر حرب، وحين مسيرة» في السينما، و«ريا وسكينة، وعائلة الحج متولي، وحدائق الشيطان» في الدراما.

وقالت الخشاب: أعجبت بـ «سمية» على الشاشة وأنا دائما ما أكون ناقد لاذع لنفسي، ولكنى توقفت عن ذلك عندما أصبح لدى وعى وإدراك، أصبحت أرى نفسي جيدة حتى يرانى الجميع جيدة، مشيرة إلى أنها كانت تجد صعوبة فى التخلص من الشخصيات التى تجسدها، لتعود إلى نفسها من جديد، حيث كانت تستغرق ما يقرب من 5 أشهر للفصل بين شكل شخصية والأخري، وعودتها لطبيعتها وشخصيتها من جديد، إلا أنها تعلمت على هذا الأمر وبات لديها «تكنيك» خاص بها، لذا نجحت فى التخلص من شخصية«حلاوتهم» بمنتهى البساطة، وانتهيت من تسجيل وتصوير أغنية «أوعدك».

وتابعت: « دلوقتى بقدر أتخلص من الشخصية اللى بقدمها فى ظرف يومين وبركز فى أعمالى الجديدة»، وأستعد لطرح أغنيتى الجديدة « أوعدك» مع المطرب عمر كمال، خلال الأيام المقبلة، والتى تنتمى إلى أغاني المهرجانات، فى أولى تجاربي فى هذا المجال.

وفيما يتعلق بكواليس أغنية «أوعدك»، أوضحت سمية الخشاب في تصريحاتها لـ«الوطن»، أنها كانت حريصة فى مرحلة انتقاء الكلمات، لكي تقدم عملًا يليق بها وبالجمهور، مؤكدة على عشقها لموسيقى المهرجانات، وأن اعتراضها كان يقتصر على بعض الأغانى التى تتضمن كلمات غير لائقة، إلا أن الموسيقى فى حد ذاتها لا يوجد بها أية مشكلة، فهى مجرد إيقاعات عالية تخلق حالة من البهجة والطاقة الإيجابية لدى المستعمين، على حد وصفها.