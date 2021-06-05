سمية الخشاب: الزواج سبب كسلي الفني.. ولا تسمحوا لأحد يستنفذ طاقتكم

قالت الفنانة سمية الخشاب، إن حالة الخمول الفني التي صاحبتها على مدار الفترة الماضية، كان سببها الزواج، موضحة: «أرى أن الزواج قد يعطل الشخص قليلا، ولكن هذا لا يعنى أن الناس لا تتزوج».

وتابعت «الخشاب» في حوارها لـ «الوطن»، «أنصح كل المتزوجين والمقبلين على الزواج ألا يسمحوا للطرف الثاني أن يستنفذ نجاحكم وطاقتكم، حبوا أنفسكم وامنحوها ما تستحقه، وجود الإنسان على الأرض هو تكريم من الله، فلابد أنا أحب نفسي واهتم بها وامنحها ما تحتاجه من وقت واهتمام، ولا اظلمها من أجل الأخرين».

وأضافت: «السيدة المصرية عطاءة ومضحية وحنونة، وأقول لها أرجوكي حبي نفسك قليلا، حتى لو يوم واحد في الأسبوع أحصلى على إجازة لنفسك، لأن البعض عندما يرى العطاء بهذا الشكل يتعاملون معه باعتباره حق مكتسب».

وتابعت: «أنا الآن لا أسمح لأحد بأن يسحب طاقتي أو أن أحب أحد أكثر من نفسي، ورسالتي لجميع السيدات حبوا انفسكن أولا، وما يتبقي بعد ذلك للآخرين، هناك نماذج في الحياة من الأشخاص دائمي الشكوى وتصدير الطاقة السلبية، أطلق عليهم (مصاصي الدماء)، ونصيحة أقدمها لهم شكر الله أفضل من الشكوى حيث إنك تمتن إلى الله بالرضا عن الحياة».

وتعيش الفنانة سمية الخشاب حالة من النشاط الفني حاليا بعد النجاح الذي حققته في مسلسل «موسى» للمخرج محمد سلامة، خلال سباق الدراما الرمضانية 2021، حيث حققت من خلال شخصية «حلاوتهم» ردود أفعال واسعة، بينما تدخل «الخشاب» عالم أغاني المهرجانات للمرة الأولى بأغنية «أوعدك» مع الفنان عمر كمال، حيث من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وعن أغنية «أوعدك» قالت الخشاب: «أنا أحب موسيقى المهرجانات، وكان اعتراضي على وجود كلمات غير لائقة في بعض الأغاني من تلك النوعية، ولكن الموسيقى في حد ذاتها لا يوجد بها مشكله فهى مجرد إيقاعات عالية تخلق حالة من البهجة والطاقة الإيجابية لدى المستمعين، وفى (أوعدك) اخترنا كلمات دمها خفيف، بالإضافة إلى أن عمر كمال معتمد كمطرب وصاحب صوت مميز».