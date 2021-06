ما عقوبة صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟ «فيديو»

أفادت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، أن عقوبة صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصل إلى 3 سنوات في السجن وغرامة قدرها 45 ألف يورو بتهمة «العنف المتعمد ضد شخص يتولى السلطة العامة».

من جانبه قلل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من أهمية حادثة صفعه التي حدثت اليوم، معتبرا أنها «حادث منفرد»، مشيرا إلى عدم وجود أي مخاوف لديه، مؤكدا في الوقت ذاته على أن حق التعبير والتعددية لا يعني أن يكون هناك عنف أو كراهية، ولم يتطرق أحد في الإعلام الفرنسي إلى عقوبة صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوى في وقت متأخر.

وقال ماكرون لصحيفة لو دوفين الفرنسية، ردا على طلب التعليق على الحادثة: كل شيء جيد، هذا الحادث يجب وضعه في سياقه، وأعتقد أنه حادث منفرد، وهذا لا يجب أن يلقي بظلاله على باقي الموضوعات المهمة التي تخص حياة الكثيرين.

وتابع الرئيس الفرنسي: «هناك حق التعبير والرأي الآخر وحرية التصويت والتعددية الديمقراطية.. ولكن من جهة أخرى لا يمكن أن يكون هناك عنف أو كراهية، ليس بالكلام ولا بالأفعال»، حسبما ذكرت صحيفة لو دوفين.

ولم يعتبر ماكرون الحادثة دليلا على تدهور الأجواء السياسية، ونفى وجود أي مخاوف لديه في أعقابها.

وقال: «واصلت مصافحة الناس الذين كانوا قرب الرجل (الذي صفعه) وتوقفت لالتقاط الصور معهم. وأنا سأستمر في عملي ولن يوقفني أي شيء».

