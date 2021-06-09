الحبس عامين وغرامة 500 ألف جنيه لمتهم بالتنقيب عن الآثار في الشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، بمعاقبة بائع ملابس بالسجن لمدة عامين وغرامة 500 ألف جنيه بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بمدينة الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب رئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين الدكتور مصطفى بلاسي وعلاء سمير حسن وسكرتارية وائل عبد المنعم وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 9775 لسنة 2020 جنايات قسم أول الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد باتهام "محمد . أ . ص . م" 31 سنة بائع ملابس مقيم بمدينة الزقازيق بتهمة إجراء أعمال الحفر داخل منزل.

وتبين أنه حال مرور دورية أمنية بدائرة القسم أبصر ضابط، المتهم خارجا من إحدى الشوارع ممسكا بيده وعاء به كمية من التراب، وما أن شاهده حتى قام بإلقائه مسرعا وفر هاربا وبالعدو خلفه تمكن من ضبطه مختبأ بداخل غرفة غير مأهولة بالسكان وتلاحظ له وجود حفرة عميقة بداخل الغرفة وأدوات وآلات للحفر وبمواجهته بالمضبوطات أقر بقيامه بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وأفاد "محمد . م . خ "، 32 سنة، مفتش آثار بمنطقة آثار الشرقية ورئيس اللجنة الثلاثية المشكلة لمعاينة العين محل الواقعة، بأن المعاينة على الطبيعة محل ضبط المتهم التي أجراها وعضوا اللجنة المشكلة برئاسته - أسفرت عن وجود حفرة على شكل مربع متر في متر وبعمق واحد متر تقريبا وذلك بداخل غرفة من الطوب اللين ويوجد عروق خشبية لتدعيم الغرفة أثناء أعمال الحفر، ويبعد محل الضبط. وأضاف أن الأدوات المضبوطة تستخدم في الحفر وأن القصد من أعمال الحفرهو التنقيب عن الآثار.