بعد 10 أيام من سرقتها.. عودة سيارة تكريم الموتى بعين شمس: اتحولت أجرة

بعد مرور 10 أيام على سرقتها، عادت مرة أخرى سيارة تكريم الموتى الخاصة بسكان منطقة عين شمس، بعد اختفاءها من أمام مسجد جنينة الشريف، لكن تغيرت معالمها؛ إذ أزال المتهمون صندوق الموتى، ووضعوا مكانه كراسي للسيارة لتشغيلها أجرة، فضلًا عن رشها لطمس ملاحمها، ورمي اللوحات الخاصة بها، وبيعها لأحد الأشخاص.

عودة سيارة تكريم الموتى بعد سرقتها

نفذ رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، رحلة بحث عن السيارة التي كانت تخدم جميع سكان المنطقة، بعد جمع ثمنها على مدار 4 سنوات، وتكليف المسجد بإدارتها مقابل سعر رمزي، بجانب سفرها للمحافظات ومساعدة الجميع، خاصة في فترة انتشار فيروس كورونا وسقوط حالات وفاة، وأصابتهم حالة من الحزن بعد اختفاءها ليلًا قبل 10 أيام، وحرر محضرا بالواقعة حتى عادت مرة أخرى.

طمس ملامح سيارة تكريم الموتى لتشغيلها أجرة

يحكي أحمد مصطفى، المحامي، أحد سكان المنطقة، أنه غيرت بعض معالم السيارة من إزالة الفنار والاستيكرات، ورشها ورمي صندوق الموتى واللوحات: «وركبوا كراسي للسيارة وبيعت لأحد الأشخاص لتشغيلها أجرة، كل ده حصل في وقت قياسي، ورغم ذلك لم يشتت انتباة المباحث في التوصل إليها وللجناة، وألقي القبض عليهم».

حبس المتهمين بسرقة سيارة تكريم الموتى

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة سرقة سيارة تكريم الموتى، وأمرت باستمرار حبس المتهمين الـ3 على ذمة التحقيقات، بعد تحريات المباحث وتتبع خط سير السيارة ومراقبة كاميرات المراقبة والتنسيق مع مكتب مكافحة سرقة السيارت، حتى ألقي القبض على المتهمين، وجاري حاليًا الانتهاء من إجراءات استلمها.

ووجه أحمد مصطفى الشكر والتقدير باسم أهالي المنطقة إلى رجال المباحث الذين استطاعوا إلقاء القبض على المتهمين بواقعة السرقة في وقت قياسي قائلًا: «بنشكرهم على سرعة ضبط الجناة في واقعة سرقة سيارة دفن الموتى، التي قد سرقت 10 أيام».

وذكر «مصطفى» أسماء كلًا من المقدم باهر المشلاوي، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، والمقدم تامر فراج، رئيس مكتب مكافحة سرقة السيارات بمديرية أمن القاهرة، والرائد عمرو شريف، معاون مباحث القسم، والرائد باهر عصام، معاون مباحث القسم، وضباط وأمناء مباحث القسم، ومكتب مكافحة سرقة سيارات القاهرة، ورؤساء ووكلاء نيابة عين شمس؛ لسرعة اتخاذ قرارات ضبط الجناة وتسليم السيارة.