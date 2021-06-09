إصابة طفلة بلدغة عقرب في سوهاج

أصيبت، أمس الثلاثاء، طفلة بلدغة عقرب بدائرة مركز طما شمال سوهاج، ونُقلت للمستشفى المركزي، وتم تقديم العلاج اللازم، وصُرح لها بالخروج.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز طما، يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول الطفلة «جني. م. ا. ع»، 7 سنوات، وتقيم بناحية دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء إثر لدغ عقرب.

وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبالفحص وسؤال والدها «محمد. ا. ع»، 41 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة أمام المنزل لدغها عقرب ما أدى لإصابتها، ونفى الشبهة الجنائية.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.