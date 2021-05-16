وزير سوداني: لن نسمح للإخوان بتقويض الأوضاع وإعادة عقارب الساعة للوراء

عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية على موقع «يوتيوب» تقريرًا عما وصفته بعبث تنظيم الإخوان الذي يمتد بطول المنطقة وعرضها، حيث ذكر أن السودان ليس ببعيد عن التنظيم الساعي لتقويض الوضع الحالي في البلاد وإعادة عقارب الساعة للوراء وإجهاض الثورة بشكل عام، وهو ما ترفضه الحكومة والشعب السوداني.

وأوضح التقرير أن خالد عمر، وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، أن إجراءات ملاحقة تنظيم الإخوان بالخارج بدأت بالفعل، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع شخص أجرم أو أفسد أو يخطط للانقضاض على الثورة من خلال الثورة المضادة، مؤكدًا أن عناصر تنظيم الإخوان الموجودين داخل البلاد يخضعون لمحاكمات.

وتابع: «ندعو النائب العام والقضاء للإسراع بملفات التحقيقات والمحاكمات مع عناصر النظام البائد حتى يرى الشعب السوداني أن العدالة تحققت، كما بدأت الإجراءات، والآن تتم ملاحقة عدد من الإخوان خارج السودان».

ولم تتوقف ملاحقات الإخوان عند هذا الحد، بل امتدت إلى مباشرة دعاوى قضائية بحقهم، والتي أبرزها قضية انقلاب 1989 التي استولت بموجبه الحركة الإسلامية على الحكم، والتي يحاكم فيها البشير و39 آخرون.

كما تجري محاكمة عشرات القيادات في قضايا فساد مالي وثراء حرام ومشبوه، فضلاً عن اقتراب مثول البشير والمتورطين الآخرين أمام محكمة الجنايات الدولية، إذ شهد العام 2020 وصول المدعية العامة فاتو بنسودا إلى الخرطوم في زيارة تاريخية للبلاد.