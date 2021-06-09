تعليم الجيزة ترد على تسريب امتحان الهندسة: مانعين التليفونات في اللجان

علّق مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، على تسريب امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية اليوم، قائلا: «هي محاولة غش نفذها البعض إلا أنّها تمت بعد توزيع ورق الأسئلة على الطلاب، ولم يتمكن أحد من القائمين عليها، من التواصل مع أي طالب في لجان الامتحان، وجرى التنبيه على جميع اللجان الامتحانية بالتشديد لمنع الغش»، موضحا أنّ محاولة الغش في مادة الهندسة فشلت، ولا يوجد أي لجنة امتحانية بها هاتف محمول مع الطلاب، والامتحانات تسير بصورة منتظمة حتى الآن، ولم يتم رصد أي حالات شغب بين الطلاب.

الجيار: نتائج الطلاب في المواد التي أدوا فيها الامتحانات مبشرة حتى الآن

وأضاف وكيل المديرية لـ«الوطن»، أنّه جرى التأكيد على جميع المراقبين بتفتيش الطلاب جيدا قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، والتأكد من عدم حملهم أي هاتف محمول أو أوراق خارجية، موضحا أنّه سيتم تصحيح الامتحانات بشكل يومي، وجرى تكثيف الإجراءات الوقائية المشددة في اللجان الامتحانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مجدي الجيار، أنّ نتائج الطلاب في المواد التي أدوا فيها الامتحانات مبشرة حتى الآن، وجرى التنبيه على جميع المعلمين بضرورة تحري الدقة في التصحيح ومراعاة الطلاب، حيث جرى تشكيل غرفة عمليات مركيزة في المديرية لمتابعة الأعمال الامتحانية بشكل متواصل، تعمل على مدار الساعة وتتابعة المدارس في المحافظة.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا امتحان مادة الهندسة بعد بدء الامتحان بوقت قليل، والذي يعقد ورقيا في مدارس محافظة الجيزة، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة كورونا، بينما أوضحت المديرية أنّها لم ترصد أي حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بين الطلاب حتى الآن.